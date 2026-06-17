Weer meer vaste dan variabele energiecontracten

In 2025 was 53 procent van de energiecontracten een vast contract. In 2021 was dit 55 procent. In 2023 lag het aandeel lager; 33 procent, omdat er in de energiecrisis geen of weinig vaste contracten werden aangeboden. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.

In 2022 en 2023 stopten energieleveranciers tijdelijk met het aanbieden van vaste contracten, wat de toename van variabele contracten in 2023 verklaart. Vanwege de sterk gestegen energieprijzen door de Russische inval in Oekraïne werden vaste contracten eerst aanzienlijk duurder en later werden ze helemaal niet meer aangeboden. Huishoudens waarvan het vaste contract in deze periode afliep, vielen terug op een variabel contract.

Woningeigenaren hebben vaker een vast contract

In 2025 was 58 procent van de energiecontracten van woningeigenaren een vast contract. Bij huurders van een woningcorporatie is 50 procent van de contracten een vast contract, en bij huurders van een private woning is dit 47 procent.

Dit komt mogelijk doordat woningeigenaren actiever zijn als zij een vast energiecontract afsluiten. Wanneer huishoudens na afloop van een vast contract geen nieuw contract afsluiten, wordt dit omgezet naar een variabel contract.