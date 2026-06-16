'Benzineprijs daalt verder door rust op oliemarkt'

De adviesprijs voor benzine gaat opnieuw omlaag. Volgens brandstofexpert Derk Foolen van UnitedConsumers zorgt de afgenomen onrust op de oliemarkt voor lagere olieprijzen. Daardoor kunnen automobilisten de komende dagen rekenen op een lichte prijsdaling aan de pomp.

Wereldwijd reageren handelaren positief op ontwikkelingen in het Midden-Oosten. De zorgen over mogelijke verstoringen van de olievoorziening zijn afgenomen, waardoor de olieprijs verder onder druk staat. Dat werkt uiteindelijk door in de brandstofprijzen die automobilisten aan de pomp betalen.

"Onze verwachting is dat de benzineprijs morgen nog iets verder daalt ten opzichte van vandaag", zegt Foolen. "We rekenen op een kleine stap van één à twee eurocent per liter."

Daling past binnen bestaande trend

Volgens Foolen komt de prijsdaling niet onverwacht. De olieprijs staat al langer onder druk en dat is de afgelopen maanden ook zichtbaar geweest aan de pomp.

"Ik had niet verwacht dat we met grote stappen naar beneden zouden gaan", legt Foolen uit. "De olieprijs daalt al langere tijd. Eind mei lag de landelijke adviesprijs voor benzine nog rond de €2,64 per liter. Dat is bijna 20 cent hoger dan de huidige adviesprijs. De dieselprijs is sinds de piek van 8 april met ruim 50 cent per liter gedaald."

Meer ruimte voor verdere prijsverlaging

Volgens Foolen is er ruimte voor verdere prijsdalingen als de rust op de oliemarkt aanhoudt.

"De brandstofprijzen kunnen de komende tijd zeker verder dalen", vertelt Foolen. "We mogen daarom best optimistisch zijn. Tegelijkertijd verwachten we dat de grote oliemaatschappijen, die de adviesprijzen bepalen, eerst willen zien hoe de situatie zich ontwikkelt voordat ze de prijzen fors verlagen."

Automobilisten letten scherper op prijzen

UnitedConsumers merkt dat automobilisten steeds bewuster omgaan met brandstofprijzen.

"We hebben geen inzicht in of er daadwerkelijk minder wordt getankt", zegt Foolen. "Wat we wel merken, is dat mensen veel beter kijken waar ze tanken. Ze zoeken sneller een goedkoper tankstation op en zijn zelfs bereid om daar een stukje voor om te rijden."

Voor automobilisten lijkt het vooruitzicht voorlopig gunstig: als de rust op de oliemarkt aanhoudt, kunnen de brandstofprijzen de komende weken verder onder druk komen te staan.