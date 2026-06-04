Verdachten van kindermishandeling Stadskanaal blijven 90 dagen langer vast

De raadkamer van de rechtbank Noord-Nederland heeft op 3 juni besloten dat twee vrouwen van 31 en 34 jaar uit Stadskanaal 90 dagen langer vast blijven zitten. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) zojuist.

Verdenking van ernstige kindermishandeling

'De voorlopige hechtenis van beide verdachten ziet op de verdenking van ernstige kindermishandeling waaronder poging doodslag en wederrechtelijke vrijheidsberoving ten aanzien van één kind. Het onderzoek is nog niet afgerond. De officier heeft de beperkingen opgeheven', aldus het OM.