Meeste burgers willen door overheid en zorgverlener geïnformeerd worden over AI in de zorg

Zes op de tien burgers willen informatie ontvangen over AI in de zorg van zowel de overheid als van hun zorgverlener. Zij willen bijvoorbeeld informatie krijgen over manieren waarop AI wordt ingezet in de zorg en hoe de privacy van patiënten wordt beschermd bij het gebruik van AI-toepassingen. Dit blijkt uit een vragenlijstonderzoek en focusgroep onder leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Behoeften aan informatieverstrekking zorgverlener

Het vragenlijstonderzoek laat zien dat de meeste burgers informatie willen ontvangen over het gebruik van AI in hun eigen zorgproces van de zorgverlener die hen behandelt. Zij worden hier bij voorkeur over geïnformeerd voordat de AI-toepassing wordt gebruikt (40%) of altijd, bij elk gebruik van AI (30%). Deelnemers aan de focusgroep geven aan dat ze deze informatie bijvoorbeeld zouden willen ontvangen via e-mail, tijdens een gesprek of consult of via de website van de zorgverlener.

Behoefte aan betrouwbare AI-tools

Iets meer dan de helft (54%) van de burgers geeft aan kennis en vaardigheden nodig te hebben over hoe ze kunnen controleren of een AI-advies klopt of logisch is. Daarnaast wil 44% van de burgers leren hoe zij kunnen achterhalen of een advies door AI is gemaakt. Enkele deelnemers aan de focusgroep geven daarnaast aan het lastig te vinden om te beoordelen of een AI-tool betrouwbaar is. Een AI-keurmerk voor deze tools zou volgens hen een mogelijke manier zijn om hen daarbij te ondersteunen.