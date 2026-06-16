Consumentenbond en ConsumentenClaim starten actie ‘Eerlijk incasseren zorgpremie’

De Consumentenbond en ConsumentenClaim komen in actie voor mensen die hun zorgpremie niet kunnen betalen. Zij krijgen geen passende hulp aangeboden, maar worden geconfronteerd met onterechte incassokosten en vaak zelfs een hogere premie. De Consumentenbond en ConsumentenClaim willen dat dit verandert en dat er een eerlijke oplossing komt voor gedupeerden. De Consumentenbond heeft de betrokken partijen uitgenodigd voor overleg.

De Consumentenbond en ConsumentenClaim startten eind 2024 het meldpunt incassokosten zorgverzekeraars. Vervolgens bevroegen ze duizenden consumenten over de incassokosten die ze hadden betaald aan hun zorgverzekeraar. Daaruit bleek dat de 4 grootste zorgverzekeraars - CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis Achmea - vaak onterecht incassokosten rekenden. Deze verzekeraars hebben samen bijna 85% van de zorgverzekeringsmarkt in handen.

Onterecht gestraft

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Zorgverzekeraars moeten mensen die hun zorgpremie niet kunnen betalen, begeleiden. Zodat de betalingsachterstand beheersbaar blijft. Maar honderdduizenden consumenten werden de afgelopen jaren onterecht gestraft met incassokosten en premieverhogingen. Wij willen dat zorgverzekeraars voortaan sneller hulp bieden aan mensen met betalingsproblemen, in plaats van ze extra kosten op te leggen.’

Regeling Betalingsachterstand Zorgpremie

Sinds 1 september 2009 geldt de ‘Regeling Betalingsachterstand Zorgpremie’. Deze maakt onderscheid tussen mensen die hun zorgpremie niet wíllen betalen en mensen die dat niet kúnnen. Als de betalingsachterstand oploopt tot 6 maanden meldt de zorgverzekeraar de verzekerde aan bij het CAK, (tot 2017 bij het Zorginstituut Nederland). Vanaf dan betaalt de verzekerde niet meer aan de zorgverzekeraar, maar een hogere premie van 110% aan het CAK. Dit vormt een financiële prikkel voor mensen die hun zorgpremie niet willen betalen.

Systeemverbetering en compensatie

Molenaar: ‘Ook het CAK en het Zorginstituut Nederland gaan niet vrijuit. Zij zouden per aanmelding moeten nagaan of iemand niet wíl of niet kán betalen. Dat is niet gebeurd. Daardoor werden bestaande geldproblemen vaak nog groter. Wij roepen alle betrokken partijen dan ook op om het systeem te verbeteren. En om mee te werken aan compensatie voor consumenten die sinds 2009 onterecht extra kosten betaalden. Lukt het niet om goede afspraken te maken, dan bereiden we een volgende stap voor, bijvoorbeeld een juridische procedure.’

Pro bono

Gedupeerden kunnen de actie ‘Eerlijk incasseren zorgpremie’ steunen en hun ervaring delen via het meldpunt ‘incassokosten zorgverzekeraars'. De Consumentenbond en ConsumentenClaim doen deze actie pro bono.