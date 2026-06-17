Streamen van voetbal hapert vaker: app-kijkers twee keer zo vaak de pineut

Voetbalfans die wedstrijden via een streamingdienst op hun telefoon of tablet volgen, hebben ruim twee keer zo vaak bij elke wedstrijd last van haperingen als kijkers via de reguliere tv. Dat blijkt uit enquête-onderzoek van vergelijkingssite Overstappen.nl. Van de actieve app-kijkers geeft 3,1% aan elke wedstrijd haperingen te ervaren, tegenover 1,7% van de traditionele tv-kijkers. Ook via een smart-tv-app (3,4%) en de internetbrowser (2,5%) loopt het beeld vaker vast dan via de gewone tv-ontvanger.

Reguliere tv blijft het meest storingsvrij

Onder de actieve voetbalkijkers via de reguliere tv-ontvanger geeft 40% aan nooit haperingen te ervaren en nog eens 37% zegt zelden haperingen te hebben. In totaal kijkt dus 77% van deze groep live-voetbal zonder noemenswaardige problemen. Bij de streamingdiensten ligt dat percentage lager: 70% kijkt relatief haperingvrij via smart-tv-apps, 68% via een app op telefoon of tablet, 67% via Chromecast of Apple TV en 66% via een internetbrowser op laptop of pc.

Verschillen worden zichtbaar bij structurele problemen

De kwaliteitsverschillen tussen de platformen worden vooral zichtbaar bij de groep die structureel problemen ervaart. Van de app-kijkers op telefoon of tablet meldt 11% vaak of zelfs bij elke wedstrijd haperingen, gevolgd door kijkers via de reguliere tv (10%), via een smart-tv-app en via Chromecast of Apple TV (beide 9%) en de internetbrowser (9%). Op het eerste oog liggen die percentages dicht bij elkaar, maar opvallend is dat streamingdienst- en app-kijkers ruim twee keer zo vaak bij elke wedstrijd haperingen ervaren.

Ook reguliere tv niet helemaal storingsvrij

Bijna een kwart van de tv-kijkers ervaart wel eens haperingen en 10% van de tv-kijkers heeft structureel last van haperingen. Een belangrijke verklaring is dat veel kijkers hun tv-signaal tegenwoordig via internet binnenkrijgen. Aanbieders als KPN, Ziggo en Odido leveren het beeld bij veel pakketten via IPTV, wat technisch gezien een vorm van streaming is. Bij netwerkdrukte of een instabiele verbinding kan het beeld blokkeren of pixelig worden.

Fleur de Ligt, telecomexpert bij vergelijkingswebsite Overstappen.nl, licht toe: “Veel mensen denken dat ze met hun vertrouwde tv-pakket goed zitten, maar ook dan kan het beeld haperen. Het verschil tussen tv en streaming wordt steeds kleiner. Een goede internetverbinding is daarmee voor iedere tv-kijker belangrijker geworden.”

Internetverbinding bepalend bij streaming

Bij streamingdiensten bepaalt de internetverbinding hoe stabiel het beeld is. Tijdens populaire wedstrijden in de Champions League of Eredivisie piekt het verkeer en krijgen servers en netwerken het zwaarder te verduren. Een seconde vertraging kan dan het verschil zijn tussen de goal live zien of ontdekken dat er een goal is gemaakt doordat de buren juichen.

De Ligt: “Voor de fanatieke kijker loont het om vóór het nieuwe seizoen te kijken naar de internetverbinding en het abonnement. Een snellere of stabielere verbinding kan voor streamers het verschil maken, waardoor ze dat ene doelpunt niet missen.”

Populariteit streaming groeit, maar niet zonder kanttekeningen

De afgelopen jaren stappen meer Nederlanders over op streamingdiensten om voetbal te kijken, mede door het aanbod van partijen als Viaplay en Ziggo Sport via apps. Reguliere tv blijft met 518 actieve kijkers in het onderzoek het meest gebruikte kanaal. De analyse laat zien dat streaming terrein wint, maar dat de techniek nog niet bij iedereen even betrouwbaar werkt. De Ligt: “Streamen biedt veel vrijheid: kijken waar en wanneer je wilt. Maar wie zekerheid wil tijdens de wedstrijd, kan het beste eerst controleren of zijn internetverbinding daar wel op berekend is.”