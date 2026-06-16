350 scholieren vormen gigantisch koor voor Zwarte Cross

Symfonische pop ontmoet dialectrock

De jonge muzikanten en zangers maken onderdeel uit van Crosso Symphonica, een productie die speciaal voor de Zwarte Cross is opgezet. Daarbij worden zij begeleid door The Maestro & The European Pop Orchestra. Dit gerenommeerde orkest is bekend van onder meer Symphonica in Rosso en werkte samen met internationale artiesten als Sting, Lionel Richie, Eros Ramazzotti en Simply Red. Onder leiding van vioolsolist Guido Dieteren en zangeres Wendy Kokkeloren brengt het orkest een mix van pop, dance, filmmuziek en klassieke muziek. Daarnaast zullen Hendrik Jan Bökkers en Hendrik Jan Lovink (beiden voormalig zanger/gitarist van Zwarte Cross-oprichters Jovink & the Voederbietels) het podium betreden voor een gastoptreden samen met de leerlingen.

Negen middelbare scholen

De leerlingen komen van negen verschillende middelbare scholen: het Marianum, Assink lyceum, Staring College, Houtkamp College, Panora Lyceum, Almende College, Het Rhedens, Gerrit Komrij College en de Vrije School Zutphen. Tijdens de repetities in de opslaghal van De Feestfabriek, het bedrijf achter de Zwarte Cross, studeerden ze onder andere Oerend Hard van Normaal en ’t Geet Hier Spoken van Jovink & The Voederbietels in. Laatstgenoemde titel is tevens het credo van de Zwarte Cross 2026. Beide nummers krijgen een prominente plek in de uiteindelijke uitvoering.

“Misschien word ik wel ontdekt”

Voor de scholieren voelt het nu al als iets groots. “Ik vind het heel tof. Je krijgt een kans om op het Hoofdpodium te staan, met al mijn idolen, nog vóór mijn achttiende”, vertelt Luna van het Marianum. Jill denkt alvast iets verder dan de zondag op de Zwarte Cross: “Ik wil superster worden, dus misschien word ik wel ontdekt op het Hoofdpodium.”

Doutzen van het Houtkamp College hoeft niet lang na te denken of ze mee wilde doen: “Ik ben zelf muzikant, dus het was meteen ja. Ik kijk echt uit naar de hele ervaring.”

De Zwarte Cross-sfeer zit er bij de scholieren al goed in. Nova en Sanne van het Assink Lyceum kijken vooral uit naar de “gezelligheid en het lekkere feesten.” Bente van de Vrije School Zutphen zegt: “Ik vind de gezelligheid heel leuk. Niemand kent iedereen, maar iedereen is nu al vrienden.” Dat is iets wat Lasse van Het Rhedens ook ziet: “Ik vind het leuk om te zien dat iedereen het wil. Niemand staat hier met tegenzin.” Quinn van het Almende College kijkt vooral uit naar zijn twee favoriete muzikanten: “Het is zo vet om samen met Bökkers én Lovink op het podium te staan.”

Zwarte Cross 2026

De Zwarte Cross vindt in 2026 plaats op 16, 17, 18 en 19 juli in Lichtenvoorde, met headliners als Dropkick Murphys, UB40, Kaiser Chiefs, Alestorm, Bökkers en Within Temptation. Op de kleinere podia is een uiteenlopend aanbod aan muziek- en theateracts te vinden: denk aan Handlezer Professor Drabb (stand-up handwaarzegger), Julian Marley & The Uprising (reggaeband van één van de zeven zoons van Bob Marley), Baskery (Zweedse banjopunk), Fleddy Melculy (Vlaamse metalcore met geestige teksten) en de Smurfenband (een band met smurfen). De zondag en zaterdag zijn inmiddels uitverkocht, maar wie 'Crosso Symphonica' met eigen ogen wil aanschouwen kan nog een campingkaart kopen voor het hele weekend. Ook voor de donderdag en vrijdag zijn nog tickets beschikbaar.

