Eerste biokerosine fabriek SkyNRG in Europa in Delfzijl geopend

Afgelopen donderdag is in Delfzijl een nieuwe fabriek van SkyNRG geopend. SkyNRG produceert biokerosine (SAF), wat de luchtvaart op korte termijn verduurzaamt. 'Voor de bouw van de fabriek kreeg SkyNRG €16 miljoen uit het Europese subsidieprogramma Just Transition Fund (JTF)', zo meldt de provincie Groningen.

Eerste fabriek met duurzame vliegtuigbrandstof

'De verwachting is dat de fabriek jaarlijks ongeveer 100.000 ton biokerosine produceert voor de luchtvaart. De biokerosine wordt gewonnen uit grondstoffen op waterbasis, zoals gebruikte frituurolie en resten van vetten en oliën. Daarmee is het een duurzaam alternatief voor kerosine, dat uit aardolie wordt gewonnen. De nieuwe fabriek levert meer dan 100 banen op en versterkt Nederland als Europese hub voor de duurzame industrie, innovatie en de energietransitie', aldus de provincie.

Subsidie vanuit het Just Transition Fund

Het Just Transition Fund heeft €16 miljoen bijgedragen aan de nieuwe fabriek van SkyNRG. Voor de regio zijn dit soort investeringen van groot belang. Ze helpen bij de versterking en verduurzaming van de industrie. En bij de overstap van fossiele grondstoffen, zoals olie en gas, naar duurzame en herbruikbare materialen. Zo werken we aan een schonere toekomst. Dit sluit ook goed aan bij Chemport Europe, het samenwerkingsverband van de Noord-Nederlandse duurzame chemische industrie. Het laat zien dat we als regio vooroplopen in circulaire chemie: door nieuwe producten te maken met minder impact op het milieu.

Samenwerking

Het JTF is uitgewerkt door de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân, de gemeente Emmen en de Arbeidsmarkttafel Noord-Nederland (een publieke samenwerking tussen de drie Noordelijke Arbeidsmarktregio’s - dit zijn de gemeente en UWV - en de drie noordelijke provincies). Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de JTF-subsidies uit.