Celstraf en beroepsverbod voor man (22) die zich voordeed als ambulanceverpleegkundige en politieagent

De rechtbank heeft vandaag, 17 april 2026, een 22-jarige man die zich lange tijd heeft voorgedaan als ambulanceverpleegkundige veroordeeld voor meerdere strafbare feiten tot een deels voorwaardelijke gevangenisstraf en een beroepsverbod. Dit meldt de rechtbank Noord-Nederland vandaag.

Nauwelijks van echt te onderscheiden

Verdachte heeft, hoewel hij daartoe geen opleiding heeft gevolgd en niet bevoegd was, zich gedurende lange tijd voorgedaan als ambulanceverpleegkundige. Hij reed rond in een nauwelijks van echt te onderscheiden ambulancevoertuig, waarbij hij blauw licht en sirene voerde terwijl dat niet is toegestaan voor een particulier.

AED

Portofoons, ambulancekleding, tassen met medische goederen en een AED die hij onder zich had zijn door hem verduisterd of bleken anderszins van misdrijf afkomstig. Verdachte verscheen ongevraagd bij ongevallen of (medische) incidenten om hulp te bieden. Zijn optreden heeft meer dan eens gezorgd voor verwarring, zowel bij de hulpdiensten als bij de mensen die spoedhulp nodig hadden

Nep politieagent, valse documenten en diefstal

Verdachte heeft zich ook voorgedaan als politieagent, door bij verkeersincidenten te verschijnen in een geel politiehesje en zich daarbij bekend te maken als politiemedewerker. Hij had zelfs een vervalst politielegitimatiebewijs in zijn bezit. Maar ook andere documenten heeft hij valselijk opgemaakt, zoals een vrijstellingsformulier voor zijn nep-ambulance, een medisch formulier en een getuigenverklaring. Verder vindt de rechtbank ook een aantal diefstallen bewezen.

Vaak gewaarschuwd

Verdachte is vele malen gewaarschuwd door de politie, maar daar heeft hij zich niets van aangetrokken. Meerdere van zijn ambulance voertuigen zijn inbeslaggenomen, maar hij kocht telkens weer een nieuwe en installeerde daar weer sirenes en zwaailichten op. Ter zitting blijft verdachte volhouden dat hij bevoegd is om in een ambulance rond te rijden en hulp te verlenen bij incidenten en geeft aan dat hij niet van plan is hiermee te stoppen.

Deels voorwaardelijke gevangenisstraf

'De rechtbank vindt op basis van de hoeveelheid, de aard en de ernst van de feiten in beginsel alleen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf passen. De rechtbank heeft daarnaast ook rekening gehouden met de problematiek van verdachte. Gelet op die problematiek en de hoge kans op herhaling, vindt de rechtbank het nodig om een forse voorwaardelijke straf op te leggen. Dat voorwaardelijke deel moet ervoor zorgen dat verdachte mee zal werken aan de behandeling die hij nodig heeft en hem ervan weerhouden opnieuw een strafbaar feit te plegen', aldus de rechtbank.

Beroepsverbod

Om dat verdachte zich steeds heeft voorgedaan als (ambulance)verpleegkundige en daarmee gevaar heeft veroorzaakt voor de gezondheid van een ander, vindt de rechtbank het ook nodig dat verdachte wordt verboden een beroep uit te oefenen in de medische hulpverlening of de individuele gezondheidszorg. De rechtbank zal daarom een beroepsverbod opleggen. Gelet op de jonge leeftijd van verdachte zal de rechtbank het beroepsverbod beperken tot de duur van drie jaren.