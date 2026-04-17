OM seponeert aangiftes tegen campagnevideo’s Forum voor Democratie

Het gaat om een video over non-binaire en transgender personen en om een video over asielzoekers waarin de partij aandacht vraagt voor de mogelijke gevolgen van de Spreidingswet. De eerste video is in november 2023 gepubliceerd op het Instagram account van Forum voor Democratie. De tweede video is op meerdere dagen rond de verkiezingen in 2024 uitgezonden in de zendtijd voor Politieke Partijen.

Eerder had het OM geoordeeld dat met de twee campagnevideo’s de grenzen die de strafwet aan de vrijheid van meningsuiting stelt, zijn overschreden. Daarom zijn drie bestuursleden van de partij door de politie gehoord. Uiteindelijk is besloten noch de individuele bestuursleden noch de rechtspersoon te vervolgen.

Campagnevideo non-binaire en transgender personen

Voor deze campagnevideo geldt dat de boodschap voor verschillende uitleg vatbaar is. Er zijn naar het standpunt van het OM onvoldoende concrete aanknopingspunten dat de uiting onmiskenbaar de strekking heeft zoals het OM die aanvankelijk had beoordeeld. Daarmee kan niet wettig en overtuigend worden bewezen dat FvD zich met de openbaarmaking van de video schuldig heeft gemaakt aan aanzetten tot haat (artikel 137d Wetboek van Strafrecht). Het OM heeft daarom besloten FvD hiervoor niet te vervolgen.

Wel is het OM van oordeel dat FvD door deze video te publiceren zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatoire belediging van het slachtoffer (artikel 266 Wetboek van Strafrecht). Dat betreft het feit dat in de video een fragment uit een televisiedebat is gebruikt waarin de partijleider van FvD een opmerking maakt waarmee hij de genderidentiteit van het slachtoffer ontkent. Het OM acht het in deze casus niet opportuun om tot strafvervolging over te gaan voor de strafbare uiting in deze video. Kijkend naar soortgelijke strafvervolgingen in het verleden zou de vervolging naar verwachting – en zeker nu het zou gaan om de vervolging van een politieke partij - leiden tot een relatief langdurig strafproces. Daarbij is het de verwachting dat geen zwaardere straf zal worden gevorderd en worden opgelegd dan een beperkte geldboete. Het OM kiest er dan ook voor om zelf in de normbevestiging en erkenning van negatieve gevolgen voor het slachtoffer te voorzien door deze sepotbrief vergezeld van een persbericht openbaar te maken.

Campagnevideo asielzoekers

Ook de boodschap in deze video is voor verschillende uitleg vatbaar. Er zijn onvoldoende concrete aanknopingspunten dat de uiting onmiskenbaar de strekking heeft die het OM bij de aanvankelijke beoordeling aan de video heeft gegeven. Daarmee kan niet wettig en overtuigend worden bewezen dat FvD zich met de openbaarmaking van deze video schuldig heeft gemaakt aan aanzetten tot haat of groepsbelediging. Het OM heeft daarom besloten FvD niet te vervolgen ter zake van zowel het aanzetten tot haat als groepsbelediging.