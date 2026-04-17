vrijdag, 17. april 2026 - 20:06 Update: 17-04-2026 20:08
Aangehouden man in onderzoek dood Rishi Rampadarath in vrijheid gesteld
De 59-jarige man uit Sleeuwijk die op 14 april werd aangehouden in het onderzoek naar de dood van de 37-jarige Rishi Rampadarath in 2023 in Houten, is in vrijheid gesteld. Hij blijft verdachte in het onderzoek.
Rishi Rampadarath werd 20 april 2023 in de ochtend neergeschoten op een parkeerplaats bij zijn ouderlijk huis aan de Stelhout in Houten. Hij bezweek ter plaatse aan zijn verwondingen. Direct na zijn overlijden werd een Team Grootschalige Opsporing (TGO) opgericht om de zaak te onderzoeken. Het onderzoek wordt voortgezet en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.