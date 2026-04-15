Stapeling van zorgen zorgt voor overbelasting mantelzorgers

Overbelasting van mantelzorgers komt vaak door een stapeling van verschillende zorgen of problemen. Denk aan (vaak langdurige en intensieve) zorg, emotionele belasting, regeldruk en gebrek aan structurele ondersteuning. Vooral mentale en emotionele belasting speelt een grote rol: mantelzorgers ervaren dat zij continu ‘aan staan’, met gevoelens van verantwoordelijkheid, schuld en verlies. Dat blijkt uit verdiepend onderzoek van de Gezondheidsmonitor (RIVM, GGD’en, GGD GHOR Nederland (Gemeentelijke / Gemeenschappelijke GezondheidsDienst – Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio) en CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek)) naar de belasting van mantelzorgers.

Over het onderzoek

De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen werd uitgevoerd in het najaar van 2024. Bijna een half miljoen mensen in Nederland van 18 jaar en ouder vulden een vragenlijst in over hun gezondheid, welzijn, leefstijl en leefomgeving met als doel het ontwikkelen van beleid. Uit de monitor bleek onder andere dat het percentage mantelzorgers dat zich redelijk zwaar tot overbelast voelt steeg van 14 procent in 2020 naar 22 procent in 2024, terwijl het totaal aandeel mantelzorgers stabiel bleef (13-14 procent).

Om meer inzicht te krijgen in de ervaringen van mantelzorgers en factoren die bijdragen aan (over)belasting is kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Met deze inzichten kunnen GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en gerichte adviezen geven aan gemeenten en partners om mantelzorgers beter te ondersteunen. Dit onderzoek is onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19 van Netwerk Gezondheidsonderzoek bij Rampen, in opdracht van het ministerie van VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en ZonMw (ZorgOnderzoek Nederland Medische Wetenschappen).