Politie verricht twee aanhoudingen voor in brand steken man in rolstoel in Utrecht

De politie heeft twee verdachten aangehouden nadat dinsdagmiddag in Utrecht een gehandicapte man (69 jaar) in een elektrische rolstoel in brand was gestoken op het Smaragdplein. 'De man raakte bij hierbij zwaargewond', zo meldt de politie vandaag.

Hulp omstanders

'Het slachtoffer werd dinsdagmiddag 14 april rond 15.30 uur op het Smaragdplein door een of meerdere personen in brand gestoken. Dankzij daadkrachtig optreden van enkele omstanders kon de brand snel geblust worden. Zij renden direct naar de man in de elektrische rolstoel toe, trokken en hem eruit en legden hem op de grond, waarop anderen direct 112 belden en de hulpverlening heel snel op gang kwam', aldus de politie.

Brandwondencentrum

Het slachtoffer is na medische zorg ter plaatse naar een ziekenhuis gebracht en de loop van de avond is hij verplaatst naar een brandwondencentrum om de specialistische zorg te krijgen die nodig is.

Aanhouding eerste verdachte (37)

De politie startte direct een groot onderzoek naar de identiteit van de bij het incident betrokken personen. Daarbij werden beschikbare camerabeelden opgevraagd en die informatie werd gedeeld onder de dienstdoende agenten. Mede dankzij die beelden én getuigen van het incident kon de politie dinsdagavond om 18.15 uur een 37-jarige verdachte aanhouden. De man is ingesloten voor verhoor.

Aanhouding tweede verdachte (55)

Uit het verdere onderzoek bleek dat bij het incident nog een tweede verdachte was betrokken. Deze verdachte kon woensdagochtend om 09.00 uur in Utrecht worden aangehouden. Beide verdachten zijn ingesloten voor verhoor. Vermoedelijk kenden betrokkenen elkaar, waarbij mogelijk sprake is van een onderling conflict. Nader onderzoek moet dat uiteraard uitwijzen.

Slachtofferhulp Nederland

Het incident had veel impact en diverse omstanders waren getuigen van het heftige incident. Direct betrokkenen kunnen contact zoeken met Slachtofferhulp Nederland.