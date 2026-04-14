Per abuis verkeerde jongeman getoond in Opsporing Verzocht

In de uitzending van Opsporing Verzocht van maandag 6 april, waarin aandacht werd besteed aan een zware mishandeling in een discotheek in Markelo, is een verkeerde jongeman als verdachte getoond. Dit meldt de politie vandaag.

'Twee verschillende jongens te zien'

'In de montage zijn twee verschillende jongens aangezien voor één persoon en als verdachte uitgezonden. Eén van hen was de daadwerkelijke verdachte, de andere jongen is ten onrechte uitgezonden', meldt de politie.

'Bewust van de impact'

'Zowel de makers van Opsporing Verzocht als de Politie betreuren deze vergissing zeer. Er wordt iedere week met grote nauwkeurigheid aan het programma gewerkt en we zijn ons er terdege van bewust wat de impact van een dergelijke vergissing kan zijn. Het item van Opsporing Verzocht is direct na constatering offline gehaald', aldus de politie.

Excuses

Er is goed contact met de betrokkenen. Zowel door de makers van Opsporing Verzocht als de Politie zijn excuses aangeboden en de betrokkenen zijn gewezen op de mogelijkheid tot het indienen van een klacht cq. schadevergoeding.

In overleg met de betrokkenen is besloten om de kwestie publiekelijk recht te zetten. Dat gebeurt door middel van dit bericht en in de uitzending van Opsporing Verzocht op 13 april.