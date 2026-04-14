Douaniers Havens Rotterdam aangehouden na lang lopend onderzoek

Het Combiteam Havens in Rotterdam heeft op dinsdag 14 april na een langlopend onderzoek vier verdachten aangehouden. 'Het gaat om een 41-jarige man uit Capelle aan den IJssel en drie mannen uit Rotterdam van 45, 36 en 25 jaar', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vandaag.

Computervredebreuk en schenden ambtsgeheim

Drie van hen zijn werkzaam bij de Douane. Ze worden onder andere verdacht van computervredebreuk en schending ambtsgeheim. Op meerdere plekken in het land zijn doorzoekingen geweest, vooral in de regio Rotterdam. 'Er zijn gegevensdragers, contant geld en luxegoederen in beslag genomen. De verdachten zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat', aldus het OM die om die reden terughoudend met het geven van informatie over het strafrechtelijk onderzoek.

Combiteam Havens

Het Combiteam Havens, een samenwerkingsverband van politie, FIOD, Rijksrecherche en het Openbaar Ministerie, heeft de zaak verder in onderzoek. Het team onderzoekt zware vormen van georganiseerde ondermijnende criminaliteit die de integriteit en veiligheid aantasten van havens.