Terreurverdachte (25) uit Den Bosch aangehouden in terrorismeonderzoek

Een 25-jarige man uit Den Bosch is vrijdag 10 april opgepakt omdat hij mogelijk een terroristische aanslag wilde plegen. Dit laat het Openbaar Ministerie dinsdag weten.

Voorgeleiding

De Bosschenaar is dinsdag 14 april voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Die besloot dat hij 14 dagen vast blijft zitten.

Voorbereiden en bevorderen terroristisch misdrijf

'De man wordt verdacht van het voorbereiden en het bevorderen van een terroristisch misdrijf, en training voor terrorisme. De verdachte zit in beperkingen; hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat', aldus het OM.

Politieonderzoek

Het onderzoek van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) onder leiding van het Landelijk Parket is in volle gang. Vanwege de onderzoeksbelangen worden op dit moment geen nadere details verstrekt.