Inbraken in schuren en garages nemen toe: ruim 6% meer incidenten in 2026

Het aantal geregistreerde diefstallen en inbraken in boxen, garages en schuren is in de eerste vijf maanden van 2026 met ruim 6% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een analyse van Overstappen.nl op basis van politiecijfers. Landelijk steeg het aantal geregistreerde inbraken in boxen, garages en schuren van 4.271 naar 4.534. Vooral in Amsterdam en Den Haag liep het aantal meldingen op, terwijl sommige andere gemeenten juist een duidelijke afname laten zien.

Grootste toename in Amsterdam en Den Haag

De grootste toename in absolute aantallen is te zien in Amsterdam. In de hoofdstad werden tussen januari en mei 2026 in totaal 294 incidenten geregistreerd, tegenover 225 in dezelfde periode vorig jaar. Dat zijn 69 extra meldingen. Ook in Den Haag nam het aantal incidenten toe: van 176 naar 244 diefstallen en inbraken.

In de eerste vijf maanden van 2026 steeg in deze vijf gemeenten het aantal diefstallen en inbraken het meest:

Amsterdam (+69) Den Haag (+68) Bergen op Zoom (+46) Maastricht (+40) Apeldoorn (+35)

Aantal inbraken Bergen op Zoom verviervoudigd

Hoewel Amsterdam en Den Haag de grootste stijging in absolute aantallen laten zien, springt Bergen op Zoom eruit als het gaat om de relatieve groei. Het aantal geregistreerde incidenten steeg daar van 15 naar 61. Daarmee is het aantal meldingen in één jaar tijd ruim verviervoudigd.

Ook Maastricht laat een vergelijkbare ontwikkeling zien. Het aantal geregistreerde incidenten liep daar op van 28 naar 68, wat meer dan een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar is.

Daling sterkst in Maashorst

Niet overal stijgen de inbraakcijfers in boxen, schuren en garages. In verschillende gemeenten zijn juist dalende cijfers te zien. In de Brabantse gemeente Maashorst is het verschil het grootst. Daar daalde het aantal geregistreerde incidenten van 79 naar 22, een verschil van 57 meldingen. Ook Nieuwegein liep het aantal terug, van 64 naar 12 incidenten.

Dit is de top 5 gemeenten met de grootste dalingen:

Maashorst (-57) Nieuwegein (-52) Sittard-Geleen (-23) Zeist (-19) Oss (-18)

Schuur en garage zijn een aantrekkelijk doelwit

In schuren, garages en bergingen staan vaak waardevolle spullen, zoals fietsen, elektrische fietsen, gereedschap en tuinapparatuur. Juist omdat deze ruimtes vaak minder goed beveiligd zijn dan woningen, zijn ze aantrekkelijk voor inbrekers. Volgens verzekeringsexpert Jeremy Broekman van Overstappen.nl is het daarom belangrijk om vooral in de zomerperiode alert te zijn: “Met de zomerperiode in aantocht, waarin veel Nederlanders langere tijd van huis zijn, neemt het belang van goede beveiliging verder toe. Denk daarbij aan degelijk hang- en sluitwerk en buitenverlichting met bewegingssensoren. Ook is het belangrijk om kostbare spullen op een goed beveiligde plek op te bergen.”

Inboedelverzekering biedt niet altijd volledige dekking

Veel Nederlanders gaan ervan uit dat gestolen spullen uit een schuur of garage automatisch onder de inboedelverzekering vallen. Hoewel spullen in een schuur, berging of garage vaak zijn meeverzekerd, gelden daarvoor regelmatig aanvullende voorwaarden en lagere maximale vergoedingen dan voor bezittingen in de woning, legt Broekman uit. “Verzekeraars kunnen bijvoorbeeld eisen stellen aan de afsluiting van de ruimte of beperkingen hanteren voor bepaalde waardevolle spullen.”