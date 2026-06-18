Dochter mogelijk betrokken bij overlijden ouders

In een woning aan de Meerhoven in Meerstad heeft de politie in de nacht van woensdag 17 op donderdag 18 juni twee overleden personen aangetroffen. We gaan er vanuit dat beide personen door een misdrijf om het leven zijn gekomen. Er is direct een onderzoek gestart.

Het gaat om een 53-jarige man en een 53-jarige vrouw, beide uit Meerstad. Diezelfde nacht is een minderjarige verdachte aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid. Ook de aangehouden verdachte komt uit Meerstad.

De politie is direct een onderzoek gestart naar de doodsoorzaak en de omstandigheden van het overlijden van beide personen.