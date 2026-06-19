23 procent energieverbruik komt uit hernieuwbare bronnen

In 2025 kwam 22,7 procent van het totale energieverbruik uit hernieuwbare bronnen zoals wind, zon en biomassa, zoals resten van planten en dieren. Een jaar eerder was dit 20,2 procent. In totaal steeg het verbruik van hernieuwbare energie naar 401 petajoule (PJ), 11 procent meer dan een jaar eerder. Deze stijging komt vooral doordat het erg zonnig was en doordat het verbruik van biokerosine is toegenomen. Het totale energieverbruik daalde naar 1767 PJ. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Meer biobrandstoffen

Ruim een derde (34 procent) van de hernieuwbare energie is afkomstig uit biomassa, in totaal 137 petajoule (PJ). Een petajoule komt overeen met de energie die nodig is om ongeveer 26 duizend woningen te verwarmen. In 2025 werd 13 procent meer energie uit biomassa verbruikt dan een jaar eerder. Dat komt vooral doordat er steeds meer biobrandstoffen gebruikt worden voor vervoer.

In 2025 is er 33 PJ biodiesel verbruikt, 11 procent meer dan een jaar eerder. Het verbruik van biokerosine steeg naar 14 PJ, bijna anderhalf keer zoveel als een jaar eerder. Het verbruik van biobenzine bleef met 11 PJ ongeveer gelijk.

Weinig nieuwe windmolens

Het verbruik van windenergie is in 2025 ten opzichte van een jaar eerder met 4 procent toegenomen naar 121 PJ. Deze stijging is minder groot dan in de afgelopen jaren. Er zijn in 2025 weinig nieuwe windmolens bijgeplaatst.

De productie van windenergie op land is met 1 procent toegenomen, op zee is de toename 7 procent. Dat komt doordat windmolens die in 2024 nieuw in gebruik genomen zijn, in 2025 voor het eerst een heel jaar gedraaid hebben.

23 procent van de hernieuwbare energie bestaat uit zonne-energie

Er is 93 PJ zonnestroom in 2025 opgewekt, 19 procent meer dan in 2024. Dat komt vooral doordat de zon veel scheen. Daarnaast zijn er weer meer zonnepanelen bijgekomen. Daardoor is het opgesteld vermogen, dat is de maximale opwekcapaciteit van alle zonnepanelen bij elkaar, met 5 procent toegenomen.

Steeds meer hernieuwbare energie uit warmtepompen

De bijdrage van warmtepompen blijft toenemen. 34 PJ aan warmte is met behulp van warmtepompen uit buitenlucht en de bodem gehaald. Dat is 9 procent van de totale hoeveelheid hernieuwbare energie.

Veel hernieuwbare energie bij gebouwen, weinig in de industrie

Het gebruik van hernieuwbare energie verschilt sterk tussen sectoren. Dat heeft onder andere te maken met het type energie dat per sector gebruikt wordt. Om het gebruik van hernieuwbare energie te stimuleren zijn er op Europees niveau streefdoelen per sector afgesproken.

In 2025 verbruikten gebouwen (woningen en de dienstensector) 597 PJ energie. Daarvan kwam 32 procent uit hernieuwbare bronnen. Het streefdoel voor 2030 is minimaal 49 procent. Het grootste deel van het hernieuwbare energieverbruik is hernieuwbare elektriciteit, waarvan ongeveer een vijfde uit eigen opwek, bijvoorbeeld door zonnestroom van zonnepanelen op daken.

De industrie is een energie-intensieve sector. In 2025 verbruikte deze sector 1036 PJ aan energie, waarvan 419 PJ ingezet als grondstof (bijvoorbeeld olie voor de productie van plastics). Van dit verbruik was 87 PJ hernieuwbaar (8 procent). Het streefdoel voor 2030 is minimaal 19,7 procent. Van de hernieuwbare energie is 0,2 PJ gebruikt als grondstof. Energie als grondstof is ingewikkelder te vervangen door hernieuwbare alternatieven zoals biomassa of hernieuwbare waterstof, omdat daarvoor in de meeste gevallen het productieproces moet worden aangepast.