Meer steenkool en containers, minder ijzererts en natte bulk in binnenvaart

In 2025 vervoerden binnenvaartschepen bijna 333 miljoen ton goederen over de Nederlandse binnenwateren. Dat is vrijwel evenveel als een jaar eerder. Wel zijn er verschillen in goederenstromen. Zo nam het vervoer van steenkool, containers en (ruw) metaal en metaalproducten toe, terwijl het vervoer van natte bulkgoederen, ijzererts en zand en grind afnam. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het containervervoer nam in 2025 toe met 2,1 procent tot bijna 42 miljoen ton. Het aantal containers (in TEU, de standaardmaat voor containers) steeg met 5,0 procent. Vooral het vervoer van het aantal lege containers nam toe: 8,6 procent meer dan een jaar eerder. Bij beladen containers ging het om een stijging van 3,3 procent. Het vervoer van droge bulkgoederen, zoals steenkool, nam toe. Het vervoer van natte bulkgoederen, zoals methanol, diesel en benzine nam af.

Meer aan- en afvoer

Het grensoverschrijdend goederenvervoer via de binnenvaart nam in 2025 toe met 1,4 procent tot 179 miljoen ton. Er werden zowel meer goederen aangevoerd als afgevoerd.

De aanvoer steeg naar 64 miljoen ton. Dit komt vooral doordat er meer goederen vanuit Frankrijk naar Nederland werden vervoerd (+12,2 procent). Uit Frankrijk werd bijvoorbeeld meer mais aangevoerd (bijna 2,5 keer zoveel als in 2024).

De afvoer nam toe tot ruim 114 miljoen ton. Er werd vooral meer gewicht naar Duitsland (+2,6 procent) en België (+1,6 procent) vervoerd. Naar Duitsland werden meer aardolieproducten en steenkool afgevoerd, naar België vooral meer zand, grind en aardolieproducten. Ruim 95 procent van de totale afvoer werd gelost in Duitsland en België.

Het binnenlandse vervoer daalde met 0,5 procent tot ruim 111 miljoen ton. Dit komt vooral doordat er onder andere minder zand en grind (-4,4 procent) en minder granen (-15,4 procent) werden vervoerd.

Ook de doorvoer nam af. Via de Nederlandse binnenwateren werd bijna 42 miljoen ton goederen doorgevoerd, 3,5 procent minder dan een jaar eerder. Vooral het vervoer van chemische producten en aardolieproducten nam af.