Het kabinet stuurt het wetsvoorstel dat terrorismeverheerlijking strafbaar stelt naar de Tweede Kamer

Het wetsvoorstel dat het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt, wordt ingediend bij de Tweede Kamer. Eerder dit jaar gaf de Raad van State een positief advies over het wetsvoorstel. Terrorisme vormt een ernstige bedreiging voor de democratische rechtsstaat en de veiligheid van de Nederlandse samenleving. Met dit voorstel wil minister Van Weel van Justitie en Veiligheid een halt toeroepen aan het openlijk verheerlijken van terroristisch geweld en het publiekelijk steunen van terroristische organisaties.

Minister Van Weel: "Terroristisch gedachtegoed bedreigt onze samenleving. Voor het verheerlijken van terroristische misdrijven en het verspreiden van zulke boodschappen en voor het openlijk steunen van terroristische organisaties is absoluut geen plaats. Met dit wetsvoorstel zorgt het kabinet ervoor dat dit soort gevaarlijke boodschappen strafbaar wordt. Zeker in een tijd waarin denkbeelden zich razendsnel verspreiden via sociale media, is het essentieel dat wij paal en perk stellen aan het propageren van deze ideeën. Hiermee voorkomen we dat terroristische boodschappen genormaliseerd worden en dat de samenleving verder wordt ondermijnd door terroristische invloeden en beschermen wij onze samenleving en de democratie."

Het aangepaste wetsvoorstel

Het wetsvoorstel bevat drie strafbaarstellingen. Ten eerste wordt het verheerlijken van de ernstigste terroristische misdrijven strafbaar. Wie in het openbaar, bijvoorbeeld in een toespraak, tekst of afbeelding, een gepleegd terroristisch misdrijf waarvoor een levenslange gevangenisstraf kan worden opgelegd (zoals een terroristische aanslag waarbij doden en gewonden zijn gevallen) verregaand looft of prijst, riskeert een gevangenisstraf van maximaal twee jaar of een geldboete.

In de tweede plaats wordt het verspreiden van materiaal waarop een terroristisch misdrijf wordt verheerlijkt strafbaar, zoals een video van een aanslag met daarbij heel lovende commentaren. Hierop staat maximaal een jaar gevangenisstraf of een geldboete.

Ten derde bevat het wetsvoorstel een strafbaarstelling van het in het openbaar betuigen van steun aan verboden terroristische organisaties. Denk aan het zwaaien met vlaggen of het dragen van symbolen of logo's van zo'n organisatie, op zo’n manier dat diegene eraan bijdraagt dat anderen ook het doel van die organisatie om terroristische misdrijven te plegen gaan delen. Ook zulke steunbetuigingen via (sociale) media vallen hieronder. De maximum gevangenisstraf op dit misdrijf is twee jaar. Ook kan een geldboete worden opgelegd.

Advies Raad van State

De Raad van State heeft positief geadviseerd over het wetsvoorstel. Zij onderkent dat het voor de bescherming van onze democratische rechtsstaat belangrijk is dat het strafrecht voldoende mogelijkheden biedt om op te treden tegen het verspreiden van extremistisch gedachtegoed. Wel heeft zij geadviseerd het wetsvoorstel en de toelichting daarbij op enkele onderdelen aan te passen. Aan die adviespunten heeft het kabinet opvolging gegeven. Zo zijn de strafmaxima op advies van de Raad van State naar beneden bijgesteld. Verder worden strengere eisen gesteld aan het opzet waarmee iemand moet handelen, om zich schuldig te maken aan terrorismeverheerlijking. Ook is beter uitgelegd wanneer vervolging en bestraffing mag volgens de regels van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, bijvoorbeeld als het gaat om de vrijheid van meningsuiting of het recht op demonstreren.

