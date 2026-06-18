Werkloosheid in mei 3,9 procent

In mei waren er 399 duizend werklozen. Het aantal werklozen nam af met gemiddeld 6 duizend per maand in de afgelopen drie maanden. Het aantal mensen met betaald werk nam in deze periode af met gemiddeld 7 duizend per maand. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind mei 199 duizend lopende WW-uitkeringen.

Naast de 399 duizend werklozen zijn er 3,2 miljoen mensen die niet kortgeleden naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar waren. Daarom worden zij niet tot de beroepsbevolking gerekend. Dit zijn vooral mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken omdat ze ziek of arbeidsongeschikt zijn. Het aantal mensen buiten de beroepsbevolking, de niet-beroepsbevolking, nam de afgelopen drie maanden toe met gemiddeld 11 duizend per maand.

UWV: in mei daalde het aantal WW-uitkeringen

Eind mei telde UWV 199,4 duizend WW-uitkeringen. Daarmee is het aantal uitkeringen lager dan eind april (-1,8 procent). Er kwamen in mei 19,0 duizend nieuwe uitkeringen bij en er werden 22,8 duizend uitkeringen beëindigd. In bijna alle sectoren nam het aantal WW-uitkeringen af. De daling was het grootst in de landbouw, groenvoorziening en visserij (-6,5 procent), bouw (-6,0 procent) en bij de uitzendbedrijven (-5,6 procent). In deze sectoren daalt het aantal uitkeringen meestal vanaf het voorjaar omdat er meer seizoenswerk is.

Uitstroom werkloosheid hoger dan instroom

De werkloosheid kan toe- of afnemen door vier verschillende stromen. Door twee van deze stromen daalt de werkloosheid. De eerste is de stroom van werklozen die een baan vinden (152 duizend). De tweede is de stroom van werklozen die stoppen met zoeken en de arbeidsmarkt, en dus de beroepsbevolking, verlaten (102 duizend). In totaal waren er in mei 254 duizend mensen niet meer werkloos die drie maanden eerder nog wel werkloos waren.