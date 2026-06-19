Helft statushouders gestart in 2022 binnen drie jaar ingeburgerd

In 2022 werden 17,2 duizend mensen met een asielstatus onder de Wet Inburgering 2021 inburgeringsplichtig. Voor 4,9 duizend van hen is in 2022 een Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) opgesteld. Daarvan ronden 2,4 duizend statushouders (49 procent) de inburgering succesvol binnen 3 jaar af. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2022 werden 22,9 duizend mensen inburgeringsplichtig onder de Wet Inburgering 2021. Dit zijn 17,2 duizend statushouders en 5,7 duizend gezins- en overige migranten. Om in te burgeren moeten zij de Nederlandse taal leren en stappen zetten om mee te doen in de maatschappij.

Voor 4,9 duizend van deze 17,2 duizend mensen met een asielstatus (28 procent) is in datzelfde jaar een PIP opgesteld. Dit is een eis om met het inburgeringstraject te kunnen starten. In 2025 hebben 2,4 duizend van de 4,9 duizend statushouders met een PIP uit 2022 (49 procent) het inburgeringstraject binnen drie jaar succesvol afgerond.

Gezins- en overige migranten zijn grotendeels zelf verantwoordelijk voor de inburgering. Van de 3,1 duizend gezins- en overige migranten voor wie in 2022 een PIP is opgesteld, rondden er 1,1 duizend (36 procent) het inburgeringstraject binnen drie jaar succesvol af.