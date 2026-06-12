Aantal mensen met bijstand elf kwartalen op rij hoger dan een jaar eerder

Eind maart 2026 ontvingen 411 duizend mensen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn er 3,1 duizend meer dan een jaar eerder. Daarmee neemt het aantal mensen met een bijstandsuitkering al elf kwartalen op rij toe, steeds vergeleken met een jaar eerder. Dit blijkt uit nieuwe voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vooral meer jongeren

In alle leeftijdsgroepen ontvingen meer mensen een algemene bijstandsuitkering. Onder jongeren tot 27 jaar nam het aantal het sterkst toe: met 3,4 procent tot 42,5 duizend. Daarmee ligt het aantal jongeren in de bijstand al dertien kwartalen op rij hoger dan een jaar eerder. Eind 2023 was de toename met 9,2 procent het sterkst, daarna zwakte deze af.

Ook zijn er 140 duizend 27- tot 45-jarigen met een bijstandsuitkering. Dat zijn er 1,1 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal mensen tussen de 45 jaar en de AOW-leeftijd (67 jaar) met een bijstandsuitkering nam toe met 0,3 procent tot 229 duizend.

Meer mannen en vrouwen met bijstand

Eind maart 2026 ontvingen 230 duizend vrouwen en 181 duizend mannen algemene bijstand. Dat zijn 1,8 duizend vrouwen (0,8 procent) en 1,3 duizend mannen (0,7 procent) meer dan een jaar eerder. Het aantal mannen met een bijstandsuitkering neemt al elf kwartalen op rij toe. Onder vrouwen bleef het aantal bijstandsuitkeringen anderhalf jaar relatief stabiel, maar de afgelopen vier kwartalen neemt het toe.