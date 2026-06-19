Peiling VEH: kwart huiseigenaren heeft last van hitte in huis

Voor veel huiseigenaren is een warme woning allang geen klein zomerongemak meer. Uit een peiling van Vereniging Eigen Huis blijkt dat een kwart (23 procent) het huis bij warm weer niet comfortabel bewoonbaar vindt. Tegelijk zegt 81 procent al maatregelen te nemen om de woning koel te houden.

Wie de komende dagen thuiskomt in een benauwde slaapkamer of snikhete zolderkamer, merkt hoe sterk hitte het wooncomfort beïnvloedt. Nederlandse woningen zijn van oudsher gebouwd om warmte in de winter binnen te houden. Dat is prettig in koude maanden, maar in de zomer werkt het vaak juist tegen bewoners. Vooral onder daken, op bovenverdiepingen en in huizen met veel glas kan de temperatuur snel oplopen.

Huiseigenaren doen al veel

Veel huiseigenaren zijn al bewust bezig met het koel houden van hun woning. Denk aan ventileren op koele momenten, ramen en deuren op tijd sluiten, zon weren en meer groen rond het huis. Toch zijn de mogelijkheden niet voor iedereen gelijk. Niet elke woning is geschikt voor buitenzonwering, niet iedereen heeft budget voor grotere aanpassingen en ook de inrichting van de buurt speelt een grote rol. Een versteende straat of weinig schaduw rondom huis kan ervoor zorgen dat woningen extra snel opwarmen.

Maatregelen helpen, maar lossen hitte niet op

De peiling laat ook zien dat maatregelen verschil maken, al bieden ze geen volledige garantie op een koel huis. Van de huiseigenaren die al maatregelen hebben genomen om hun woning tegen hitte te beschermen, vindt 19 procent het huis bij warm weer alsnog niet comfortabel bewoonbaar. Onder huiseigenaren die nog geen maatregelen hebben genomen ligt dat aandeel met 37 procent ongeveer twee keer zo hoog.

“We bouwen woningen steeds dichter op elkaar, maar vergeten te vaak wat dat betekent op warme dagen. Hittestress verdient veel meer aandacht, anders zitten te veel mensen straks elke zomer in een te warm huis.” zegt Cindy Kremer, algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis.

Meer nodig dan alleen actie van bewoners

Volgens Vereniging Eigen Huis is hitte in huis niet alleen een probleem van bewoners zelf. De vereniging wil dat hittebestendige maatregelen worden meegenomen bij renovatie en nieuwbouw, dat gemeenten investeren in meer groen en schaduw in woonwijken en dat huiseigenaren beter worden geholpen om hun woning tegen oververhitting te beschermen.

Om die oproep kracht bij te zetten heeft Vereniging Eigen Huis onlangs het manifest ‘Groene ruimte, koele steden’ ondertekend.