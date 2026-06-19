Hitte, onweersbuien en code oranje

Vanmiddag was het tropisch warm met 30 tot 35 graden. De gevoelstemperatuur liep nog verder op en het voelde drukkend aan. Vanavond is dan kans op stevige onweersbuien met veel regen en zware windstoten. Er geldt code oranje in Limburg. Mogelijk komt er in de andere provincies ook nog een code oranje.

Het is een hete dag met maxima van 30 tot 35 graden. Door de hoge luchtvochtigheid kan de gevoelstemperatuur regionaal oplopen naar 39 graden. Er is veel zonneschijn, maar er trekken ook middelbare en hoge wolkenvelden over. In de loop van de dag gaat de warmte steeds drukkender aanvoelen.

Vanavond kunnen onweersbuien vanuit het zuidwesten overtrekken. Met deze hitte en luchtvochtigheid krijgen de buien veel energie en kunnen ze pittig uitvallen. Dat betekent dat er veel regen kan vallen in korte tijd en zware windstoten voorkomen. Hierdoor kunnen straten onderlopen en bomen omwaaien.

Er geldt code oranje in Limburg vanaf 15:00 uur vanmiddag in verband met de zware onweersbuien. Mogelijk trekken de buien ook over het festivalterrein van Pinkpop. In de rest van het land geldt vooralsnog alleen code geel. Toch is ook hier kans op zware onweersbuien met vergelijkbare risico's. Mogelijk komt er voor deze provincies dus ook nog een code oranje. De buien trekken vanuit het zuiden over, waardoor Limburg wel als eerste met de buien te maken krijgt.

De exacte locatie en timing van de buien blijven nog onzeker. Er kunnen grote regionale verschillen ontstaan: mogelijk blijft het op de ene plaats droog, terwijl het 30 km verderop flink losgaat. Het is daarom verstandig om de radar in de gaten te houden om niet voor verrassingen te komen te staan.