zaterdag, 20. juni 2026 - 08:36 Update: 20-06-2026 08:37
Zwaar gewonde door boom op auto
Coevorden
Door het hele land hebben zich afgelopen nacht incidenten voor gedaan door hevig noodweer wat op sommige plekken behoorlijk huis hield.
Dakpannen die van het dak af vlogen en bomen die omvielen. Zo viel er in het Drentse Hollandscheveld een boom op een feesttent. Hierbij raakte niemand gewond.
Bij ’t Haantje in de gemeente Coevorden viel een boom op een auto waar nog een persoon in zat. Volgens de politie is het slachtoffer ernstig gewond geraakt. Over de aard van het letsel is niets bekend gemaakt.