Zwaar gewonde door boom op auto

Dakpannen die van het dak af vlogen en bomen die omvielen. Zo viel er in het Drentse Hollandscheveld een boom op een feesttent. Hierbij raakte niemand gewond.

Bij ’t Haantje in de gemeente Coevorden viel een boom op een auto waar nog een persoon in zat. Volgens de politie is het slachtoffer ernstig gewond geraakt. Over de aard van het letsel is niets bekend gemaakt.