NVWA breidt terugroepactie Brabantse vleesverwerker uit

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) breidt de terugroepactie van een Brabantse vleesverwerker verder uit. Dat betekent dat de NVWA afnemers van de vleesverwerker heeft opgeroepen alle gehaktvleesproducten van dit bedrijf uit de handel te halen. Deze zijn mogelijk kwalitatief ongeschikt. Dat geldt ook voor de verhitte producten die hiervan zijn gemaakt, zoals snacks, hamburgers en soepen. Deze producten zijn wel veilig voor consumptie.

Aanleiding voor deze aanvullende terugroepactie is recente onderzoeksinformatie van de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van de NVWA waaruit blijkt dat de verwerking van ongeschikte grondstoffen in de gehaktvleesproducten omvangrijker en structureler is dan eerder bekend. De kwaliteitsbeginselen werden niet nageleefd en er werd zeer onzorgvuldig omgegaan met onder andere runderkoppen. Ook bleek de controle op het aangeleverde vlees regelmatig niet op orde, waardoor er bijvoorbeeld voerresten in de levensmiddelen terecht zijn gekomen.

Ongeschikt, maar niet schadelijk

Volgens de NVWA zijn er mogelijk levensmiddelen geproduceerd die kwalitatief ongeschikt zijn voor verhandeling en daarom op grond van de wettelijke kwaliteitseisen moeten worden teruggeroepen. Deze producten zijn niet schadelijk bij consumptie, onder andere omdat ze een industriële verhittingsstap hebben ondergaan voordat zij bij de consument terechtkomen. Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) van de NVWA schat de kans dat mensen er ziek van worden in als verwaarloosbaar klein. De NVWA heeft tot nu toe geen meldingen ontvangen dat mensen ziek zijn geworden van producten waarin het vlees van dit bedrijf is verwerkt.

Vervalste informatie

Omdat de Brabantse vleesverwerker ook op grote schaal documenten lijkt te hebben vervalst, is niet precies te bepalen in welke partijen of producten het ongeschikte vlees is verwerkt. Alle gehaktvleesproducten en de levensmiddelen die met deze grondstoffen zijn gemaakt moeten daarom uit de handel worden genomen.