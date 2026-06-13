NK Precisie Douchen vormt start campagne drinkwaterbesparing

Op festival Best Kept Secret is de landelijke campagne ‘Word geen Douchebag. Fris in 5 minuten’ officieel van start gegaan. De aftrap vond plaats tijdens het NK Precisie Douchen, waar festivalbezoekers werden uitgedaagd om zonder klok of timer zo dicht mogelijk bij vijf minuten douchen uit te komen. Om te voorkomen dat deelnemers worden geholpen door hun omgeving, droegen zij duikbrillen terwijl het publiek hun prestaties volgde via een grote timer naast de douche-opstelling. Jaap Slootmaker (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), Hans de Groene (Vewin) en Rob van Dongen (Brabant Water) gaven het startsein met een bellenblaaspistool.

Met de campagne willen de partners van Leven met Water Nederlanders inspireren om van korter douchen de nieuwe norm te maken. Gemiddeld gebruiken Nederlanders 118 liter drinkwater per persoon per dag, waarvan ongeveer 40 procent onder de douche. Veel Nederlanders besparen thuis al bewust drinkwater, bijvoorbeeld door de kraan uit te zetten tijdens het tandenpoetsen of de kleine wc-knop te gebruiken. Juist onder de douche liggen nog kansen om met een kleine verandering een groot verschil te maken.

De campagne maakt op een luchtige en herkenbare manier duidelijk dat schoon worden niet eindeloos hoeft te duren en dat we samen kunnen bijdragen aan voldoende drinkwater, nu en in de toekomst.