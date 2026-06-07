Tongelreep slingert weer als vroeger

Dertig jaar lang hebben vele partijen samengewerkt aan de herinrichting van de Tongelreep. 'De beek en natuur hebben meer ruimte gekregen. De omgeving kan zo beter tegen droge en natte tijden. Het nieuwe heringerichte gebied is nu open voor publiek', zo meldt de provincie Noord-Brabant.

Zijrivier van de Dommel

Waterschap De Dommel en veel samenwerkingspartners openden op 30 mei in Valkenswaard het heringerichte beekdal van de Tongelreep. Daar heeft de zijrivier van De Dommel, meer dan dertig jaar na de start van de eerste werkzaamheden, haar natuurlijke loop teruggekregen.

Ruimte voor water en natuur

De werkzaamheden hebben het gebied van de Achelse Kluis tot voorbij de visvijvers in Valkenswaard ingrijpend veranderd. De beek is over een lengte van 27,5 kilometer in verschillende fases aangepakt. Er is 95 hectare grond aangekocht en 197 hectare grond als natuur ingericht. Dit is ongeveer gelijk aan 160 voetbalvelden.

De uitbreiding van het beekdal geeft meer ruimte voor water en natuur. De beek slingert nu vrijer en maakt het omliggende gebied natter. Hierdoor is het beter bestand tegen droge en natte periodes en een veranderend klimaat. Zeldzame planten en vissen, zoals de beschermde beekprik maken hier dankbaar gebruik van.

Verdroging en versnippering

“Vaak wordt stikstofneerslag genoemd als drukfactor op onze natuur. En dat is het ook. Tegelijkertijd zijn verdroging en versnippering om zich heen grijpende sluipmoordenaars. En met de veranderingen in ons klimaat worden ook de gevolgen van verdroging nog meer zichtbaar in onze kostbare natuurgebieden. Waar het is al is gelukt om gebieden te vernatten en met elkaar te verbinden, zien we direct de positieve effecten.”, aldus gedeputeerde Hagar Roijackers.

Lange samenwerking

De herinrichting van Tongelreep is een resultaat van langdurige samenwerking van Brabantse, Nederlandse en Vlaamse partijen. Hagar Roijackers: “Samenwerken is inderdaad een belangrijke succesfactor. Zulke lange projecten verlopen altijd met ups en downs. Goede contacten en vertrouwen in elkaar zijn dan de sleutel voor succes, zoals in dit mooie en belangrijke gebied, de Tongelreep.”