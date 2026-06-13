Inbraak juwelier op de Willemstraat in Rijswijk

In de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 juni is er ingebroken bij een juwelier op de Willemstraat in Rijswijk. De politie is op zoek naar twee verdachten.

Rond 04.30 uur kwam de melding binnen. Een oplettende burger zag dat twee verdachten de voordeur van een juwelier openbraken. De verdachten zijn er vervolgens met een buit vandoor gegaan. De politie is op zoek naar twee verdachten, zij droegen donkere kleding en vluchtten na de inbraak op een scooter richting de Haagweg.

Welke kant zij daarna zijn opgereden is onbekend. De politie is dan ook benieuwd of getuigen de scooter rond dit tijdstip voorbij hebben zien rijden of dat er omwonenden zijn met camerabeelden van een deurbel of dashcam waarop de vluchtende scooter in de omgeving te zien is.