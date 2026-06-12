Gewonden door explosie in Amsterdam

Bij een flinke explosie aan de Remijden in Amsterdam Osdorp zijn vannacht tenminste zeven personen gewond geraakt. Dit maakte de hulpdiensten bekend.

De explosie zou hebben plaatsgevonden bij een sportschool, welke voor een deel is ingestort.

Het gebouw wordt momenteel afgebroken. Volgens die hulpdiensten bestaat de kans dat er zich nog personen onder het puin bevinden.

De toedracht van de explosie is niet bekend. Hier zal onderzoek naar worden gedaan.

Aanslag?

Getuigen laten tegenover De Telegraaf weten dat men na de explosie mensen hebben zien wegrennen en een Audi wegrijden. Dit zou er mogelijk op kunnen duiden dat het om een aanslag ging.