Update: Verkeersongeval met schoolkinderen Zeeland, 4 doden en 4 zwaargewonden

Donderdag heet er in Zeeland aan het begin van de middag een zeer ernstig verkeersongeval plaatsgevonden op de N290 bij het Zeeuwse Vogelwaarde. 'Hierbij is een personenauto in botsing gekomen met een groep van 14 fietsende kinderen en twee begeleiders tijdens hun schoolkamp', zo meldt de Veiligheidsregio Zeeland vandaag.

Drie doden en vier zwaargewonden

'Bij het incident zijn helaas vier personen overleden waarvan drie kinderen en één begeleider. Daarnaast zijn er vier kinderen zwaargewond geraakt, zij zijn naar het ziekenhuis vervoerd en worden daar momenteel behandeld. De andere begeleider en kinderen zijn opgevangen, voor hen en hun naasten wordt hulp georganiseerd', aldus de Veiligheidsregio.

Politieonderzoek

'Een 19-jarige man uit de gemeente Hulst is aangehouden. Zijn betrokkenheid bij het ongeval wordt onderzocht', zo meldt de politie vanavond. De precieze toedracht van dit ongeval wordt onderzocht door de politie. Heb je relevante informatie of heb je iets gezien ten tijde van het ongeluk? Neem dan contact op met de politie via: 0900-8844.

Donderdag, 11 juni 2026 om 15.35: Nazorg voor hulpverlening

De inzet van de andere hulpdiensten is afgeschaald. Ook voor de hulpverleners die betrokken waren bij dit heftige incident vindt nazorg plaats.

Donderdag, 11 juni 2026 om 14:51:43

Gewonden zijn vervoerd naar het Universitair Ziekenhuis Gent, het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en het Erasmus MC in Rotterdam.

Donderdag, 11 juni 2026 om 14:43:12

De politie gaat een onderzoek starten naar het incident, heeft u relevante informatie of heeft u iets gezien ten tijde van het ongeluk? Neem dan contact op met de politie via: 0900-8844.

Donderdag, 11 juni 2026 om 14:03:06

Op dit moment zijn we druk bezig met de hulpverlening en het verzorgen van de gewonden. Het is nog niet duidelijk om hoeveel gewonden het gaat en wat de aard van hun verwondingen is. Bij het ongeval zijn ook kinderen betrokken.

Donderdag, 11 juni 2026 om 13:38:02

We zijn opgeschaald naar GRIP 2. Dat betekent dat we samen met politie, ambulance, bevolkingszorg (gemeente) en brandweer beter kunnen afstemmen. Er komt daarom een Regionaal Operationeel Team (ROT) bijeen in het kantoor van Veiligheidsregio Zeeland in Middelburg.

Donderdag, 11 juni 2026 om 13:33:09

Bij het ongeluk zijn meerdere gewonden. De aard van de verwondingen is nog onbekend. Wij zijn met meerdere brandweervoertuigen ter plaatse, waaronder twee tankautospuiten, een redvoertuig en een hulpverleningsvoertuig. Ook de politie en de ambulancedienst zijn met meerdere voertuigen aanwezig om de gewonden te verzorgen. We ondersteunen de ambulancedienst bij de hulpverlening.

Donderdag, 11 juni 2026 om 13:03:36

De provinciale weg, de N290, is afgesloten zodat de hulpdiensten veilig kunnen werken.

Donderdag, 11 juni 2026 om 12:51:07

Om de coördinatie tussen de verschillende hulpdiensten zo goed mogelijk te laten verlopen is er opgeschaald naar GRIP 1. Vlakbij het incident wordt een Commando Plaats Incident (CoPI) ingericht.

Reactie premier Jetten

Premier Rob Jetten heeft gereageerd op het ernstige ongeval van vanmiddag