Drie minderjarigen aangehouden voor incidenten in Hoofddorp

De politie heeft drie minderjarige verdachten opgepakt voor een drietal zaken in Hoofddorp. 'Het drietal is aangehouden voor twee autobranden en een explosie op een woning', zo meldt de politie vandaag.

Aanhoudingen

'De politie hield de drie verdachten (13, 13 en 17 jaar uit Hoofddorp) buiten heterdaad aan op dinsdag 9 juni. De recherche kwam de verdachten op het spoor. Dit gebeurde door uitgebreid digitaal en forensisch onderzoek', aldus de politie.

Branden en explosie

De drie verdachten zijn door de politie opgepakt voor twee brandstichtingen. Het gaat om autobranden op 18 en 19 mei. Deze vonden plaats aan de Baron de Coubertinlaan in Hoofddorp. Eén van de verdachten lijkt daarnaast ook betrokken te zijn geweest bij een eerdere explosie. Deze explosie was op 5 mei bij een woning aan Graan voor Visch in Hoofddorp.

Onderzoek

De politie onderzoekt de rol van elke afzonderlijke verdachte. Ook de achtergrond van deze incidenten en het verband wordt verder onderzocht.