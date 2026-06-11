Defensie vernieuwt systemen voor Elektronische Oorlogvoering

Defensie koopt nieuwe systemen voor Elektronische Oorlogvoering (EOV). Deze capaciteit maakt het mogelijk om vijandelijk radioverkeer te storen, te neutraliseren of te misleiden. Staatssecretaris van Defensie Derk Boswijk en de firma Hensoldt gaven vandaag het startschot voor de uitvoer van het project tijdens de Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) in Berlijn.

De aanschaf is nodig om de EOV-capaciteit te moderniseren en naar een hoger niveau te brengen. Naast EOV zijn de systemen ook inzetbaar voor tactical cyber-operaties tegen vijandelijke communicatie- en informatiesystemen. Onderdeel van het project is ook de aanschaf van de Piranha 5. Deze nieuwe pantserwielvoertuigen dienen als platform voor de EOV-systemen. De nieuwe capaciteiten moeten over enkele jaren instromen bij 101 CEMA-bataljon van de landmacht. CEMA staat voor Cyber en Elektromagnetische Activiteiten.

EOV is een schaarse capaciteit in Europa, daarom wil Nederland de systemen kopen samen met andere Europese landen. Dit vergroot de Europese strategische autonomie en interoperabiliteit. Ook wordt de Europese defensiesector versterkt.

Betrekken Nederlandse industrie

De Nederlandse tak van de Duitse firma Hensoldt is hoofdaannemer van de opdracht. General Dynamics European Land Systems (GDELS) is de leverancier van de Piranha 5. Het is de bedoeling om meer Nederlandse defensie-industrie bij het project te betrekken. Zo kunnen deze producenten bijdragen aan het voortzettingsvermogen van onze krijgsmacht. De komende weken wordt meer duidelijk over welke spelers hier een rol in krijgen.

Belangrijke beurs

De ILA is een Duitse lucht- en ruimtevaartbeurs die tweejaarlijks plaatsvindt in het Berlin ExpoCenter bij de Brandenburg Airport. Het is een van de grootste luchtvaartbeurzen (civiel en militair) ter wereld. Tijdens deze editie is de aanwezigheid van defensie-industrie groter dan voorheen. Zo is er speciale aandacht voor ruimtevaart in het veiligheidsdomein en onbemenste systemen. De ILA is een geschikte plek om kennis te maken met internationale industriepartners en de Nederlandse industrie te positioneren.