Ruim 7,6 miljoen verkeersboetes in 2025, goed voor ruim 900 miljoen euro

In 2025 werden in Nederland 7.658.290 verkeersboetes geregistreerd. De totale boeteopbrengst kwam uit op € 900.040.000,-. De meeste overtredingen werden vastgesteld in Amsterdam, gevolgd door de gemeenten Stichtse Vecht en Rotterdam. Te hard rijden was veruit de meest voorkomende verkeersovertreding. Dat blijkt uit een analyse van Overstappen.nl op basis van cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau over 2025.

Hoge boetes voor bellen achter het stuur

Bellen achter het stuur was goed voor slechts 248.020 boetes. Toch bracht deze categorie € 89.096.600,- aan boeteopbrengsten op. Met een gemiddeld boetebedrag van € 359,23 lag het bedrag per boete hier het hoogst.

Jean-Paul Würsten, autoverzekeringsexpert bij Overstappen.nl, licht toe: "De hoge tarieven voor handheld bellen zijn geen toeval. Omdat dit een overtreding is met een groot ongevalrisico, gebruikt de overheid de boetehoogte als afschrikmiddel om gevaarlijke situaties te voorkomen. Wie toch de fout ingaat, betaalt daar fors voor."

Amsterdam koploper in aantal verkeersboetes

Het aantal geregistreerde verkeersboetes verschilde sterk per gemeente. Dit zijn de top 5 gemeenten, kijkend naar het aantal geregistreerde verkeersboetes: