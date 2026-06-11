Risico vogelgriep kleiner: landelijke ophok- en afschermplicht pluimvee ingetrokken

De ophok- en afschermplicht voor pluimvee wordt ook in de Gelderse Vallei opgeheven. 'Er geldt geen landelijke ophok- of afschermplicht meer. Kippen mogen weer vrij rondlopen. Wel is er nog een ophok- en afschermplicht van kracht in de beperkingszone rondom de uitbraken in Biddinghuizen en Marrum. Ook het tentoonstellingsverbod voor risicovogels wordt versoepeld. De nieuwe maatregelen gaan in op donderdag 11 juni 2026', zo meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) vandaag.

Kans op besmetting ‘laag tot matig’

De staatssecretaris van LVVN heeft dit besloten op basis van een nieuwe beoordeling van de Deskundigengroep Dierziekten, die de kans op besmetting van een pluimveebedrijf momenteel inschat als ‘laag tot matig’.

Dalende trend besmettingen vogelgriep

De vogelgriepsituatie heeft de afgelopen tijd een dalende trend laten zien. Het aantal besmette wilde vogels is gedaald en zijn er minder pluimveebedrijven besmet geraakt, zowel in Nederland als in andere Europese landen. De Deskundigengroep Dierziekten heeft in haar laatste risicobeoordeling het risico op vogelgriep ingeschat als 'laag tot matig'. Incidentele besmettingen, zoals deze van 14 mei in Biddinghuizen en 23 mei in Marrum, passen in het beeld waarbij het virus op laag niveau aanwezig is in de natuur. Rondom de uitbraken in Biddinghuizen en Marrum is er een beperkingszone ingesteld en gelden nog aanvullende maatregelen zoals een ophok- en afschermplicht.

Versoepeling tentoonstellingsverbod risicovogels

Sinds 16 oktober 2025 gold er een landelijk tentoonstellingsverbod voor risicovogels, zoals hoenderachtigen, watervogels en loopvogels. Dat was voor hobbyfokkers een zware maatregel, omdat tentoonstellingen van groot belang zijn voor de hobbyfokkerij. Daarom heeft de staatssecretaris van LVVN besloten tentoonstellingen onder strikte voorwaarden weer toe te staan.

Een voorwaarde is dat er niet meer dan 30 houders mogen deelnemen aan een tentoonstelling. Ook moeten de dieren na terugkomst van een evenement minstens 7 dagen op hun plaats van herkomst blijven.

Watervogels mogen niet tegelijk met andere risicovogels (hoenderachtigen of loopvogels) aanwezig zijn. Vogels afkomstig uit het beperkingsgebied rondom Biddinghuizen mogen niet deelnemen aan tentoonstellingen.