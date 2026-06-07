Man mogelijk vanuit woning beschoten met luchtdrukwapen en gewond geraakt

Een 22-jarige man uit Apeldoorn is zondagochtend in Berkel-Enschot gewond geraakt nadat hij, vermoedelijk met een luchtdrukwapen en mogelijk vanuit een woning, is beschoten. 'Er is een verdachte aangehouden', zo meldt de politie vandaag.

Verwonding aan been

Rond 10.05 uur kwam een melding binnen dat iemand beschoten zou zijn aan de Berkelseweg. Meerdere politie-eenheden zijn direct ter plaatse gegaan en treffen daar een man met een verwonding aan zijn been aan.

Luchtdrukwapen

'Vermoedelijk is het slachtoffer geraakt door een luchtdrukwapen. Er is een verdachte aangehouden en de politie heeft meerdere luchtdrukwapens in beslag genomen. Slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht', aldus de politie die verder onderzoek doet naar wat er precies is voorgevallen en de mogelijke betrokkenheid van de verdachte hierbij.