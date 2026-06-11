Utrechtseweg (N237) afgesloten vanwege vrachtwagen met kraan klem onder viaduct A27

Donderdagmiddag is in De Bilt op de N237 (Utrechtseweg) een vrachtwagen met zijn kraan tegen de onderkant van het viaduct van de A27 gereden mogelijk doordat hij bij het wegrijden zijn kraan niet goed had ingeklapt.

Kraan zwaar beschadigd

De vrachtwagen heeft de onderkant van het viaduct van de A27 geraakt en vervolgens is de kraan langs de vrachtwagen gekomen en kon deze iet meer verder rijden. Daarbij zijn ook hydraulische leidingen kapot getrokken waardoor de kraan ook niet meer bestuurd kon worden.

Olie op wegdek

De hydraulische olie lekte op het wegdek dat daardoor glad werd. De Utrechtseweg (N237) werd daarom in de richting van Zeist afgesloten om het asfalt te kunnen reinigen. Er werd een andere kraanwagen ingeschakeld om de zelfladerkraan weer terug te zetten in de bak van de vrachtwagen.