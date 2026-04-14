X moet persoonsgegevens van gebruiker vrijgeven

X (voorheen Twitter) moet inzage moet geven in de persoonsgegevens van een gebruiker van het platform. Hiertoe heeft het gerechtshof Amsterdam vandaag besloten.

Inzien alle persoonsgegevens

De gebruiker verzocht X alle persoonsgegevens die het bedrijf over hem heeft verwerkt, te mogen inzien op basis van artikel 15 van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). De rechtbank oordeelde eerder dat X deze inzage moest bieden. X maakte hiertegen bezwaar in hoger beroep vanwege bedrijfsgeheimen. Het hof woog de belangen van de gebruiker en X af en verwierp het bezwaar van X.

Inzageverzoek gedaan door gebruiker

De gebruiker had een account bij X. In oktober 2023 legde X een tijdelijke beperking op aan het account vanwege een bericht dat door de gebruiker was geplaatst. Naar aanleiding van deze beperking deed de gebruiker een inzageverzoek op grond van artikel 15 AVG. De rechtbank oordeelde dat X daar niet aan had voldaan en beval X dat alsnog te doen. X moest specifieke informatie verschaffen, onder meer over het systeem Guano (Guano Notes). X verstrekte toen een geredigeerde versie van deze Guano Notes omdat volledige inzage bedrijfsgeheime informatie zou prijsgeven.

Belangenafweging

Op 7 oktober 2025 nam het hof in een tussenbeschikking enkele processuele beslissingen. Naar aanleiding daarvan nam het hof kennis van de ongeredigeerde Guano Notes. Het hof woog in de beschikking van vandaag het belang van X af tegen het belang van de gebruiker en oordeelde dat X bijna volledige inzage dient te geven in de Guano Notes. Uitzondering hierop zijn de namen van haar medewerkers en de exacte tijdstippen van de acties.

Dwangsom

De dwangsom die de rechtbank in eerste instantie oplegde, blijft van kracht.