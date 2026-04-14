'Voedselveiligheid bij viswinkels niet op orde'

Ruim twee derde van de viswinkels die de NVWA in het najaar van 2025 controleerde hield zich niet goed aan de regels voor voedselveiligheid. De meeste overtredingen gingen over het niet of verkeerd vermelden van allergenen en het onjuist omgaan met voedsel, zoals verkeerd bewaren. De NVWA heeft waarschuwingen en boetes opgelegd en ziet erop toe dat de overtredingen worden opgelost.

Ook in 2024 hield 66% van de bedrijven in de visdetailhandel zich niet aan de voedselveiligheidsregels. Daarom zette de NVWA, samen met de Vereniging Nederlandse Visspecialisten (VNV) in op extra voorlichting over voedselveilig werken. Ondernemers kregen via (nieuws)brieven uitleg over de regels en werden met een brief gewezen op de extra inspecties eind 2025.

Geen verbetering

Bij die inspecties bleek de situatie echter niet verbeterd. De NVWA controleerde in oktober en november 2025 105 bedrijven in de visdetailhandel op onder andere hygiëne, juiste omgang met voedsel en informatie over allergenen. Bij 72 van deze bedrijven werden één of meerdere overtredingen geconstateerd. Inspecteurs vonden bij de helft van de gecontroleerde bedrijven een overtreding bij de allergeneninformatie. Bij 42% van de bedrijven was de omgang met voedsel niet goed: eten werd bijvoorbeeld verkeerd teruggekoeld of niet goed verhit of bewaard. Bij 30% van de bedrijven was de gebruikte apparatuur, zoals snijplanken of koelkasten, verontreinigd of slecht onderhouden. Sporen van plaagdieren werden bij 15% van de gecontroleerde bedrijven aangetroffen.

Waarschuwingen en herinspecties

Op grond van de overtredingen werden 66 officiële waarschuwingen gegeven, 5 rapporten van bevindingen opgemaakt, één bedrijf werd gesloten en er werd één proces-verbaal opgemaakt. Van de 66 ondernemers die een waarschuwing hebben gekregen, hebben er 54 aangegeven maatregelen te hebben genomen om de overtreding op te heffen. In 48 gevallen was dit voldoende. Bij de bedrijven die geen of onvoldoende maatregelen hebben genomen is een herinspectie gedaan.

Maatregelen om voedselveiligheid te verbeteren

Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor de voedselveiligheid in hun bedrijf. De NVWA heeft de resultaten met de branchevereniging VNV (Vereniging van Nederlandse Visspecialisten) gedeeld. Zij hebben een plan gemaakt om het naleven van voedselveiligheidsregels in de visbranche te verbeteren. Daarbij ligt de focus op het beter laten aansluiten van de dagelijkse praktijk van de visspecialist op de regelgeving, het vergroten van bewustwording en het ondersteunen van visspecialisten in het structureel verbeteren van hun werkwijze Dit jaar intensiveert de NVWA het toezicht op visbedrijven. Consumenten kunnen een melding maken over levensmiddelen via de website van de NVWA.