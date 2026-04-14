Schade raakt beginnende bestuurder harder: dit gebeurt er met je autopremie

Een schade claimen kan grote gevolgen hebben voor je autopremie, vooral als je nog weinig schadevrije jaren hebt. De impact voor beginnende bestuurders is hierbij vaak groter dan voor ervaren bestuurders. “Het effect van een schade verschilt per situatie, bijvoorbeeld door je schadevrije jaren en de verzekeraar waar je verzekerd bent”, zegt Jorg van Rijn, expert in autoverzekeringen bij UnitedConsumers.

Minder schadevrije jaren betekent minder korting

Wie één schade claimt, verliest meestal 5 schadevrije jaren. Daardoor daalt de bestuurder op de bonus malus ladder. Dit is het systeem waarmee de meeste verzekeraars de korting bepalen. Hoe hoger iemand staat op deze ladder, hoe meer korting er wordt gegeven op de premie.

Op basis van de auto en situatie stellen verzekeraars de inschalingstrede vast. Die bepaalt op welke trede van de bonus malus ladder iemand begint. Stel dat iemand start op inschalingstrede 5, dan wordt dit opgeteld bij het aantal schadevrije jaren dat een bestuurder heeft. Met 13 schadevrije jaren komt iemand dan uit op bonus malus trede 18.

Zo wordt duidelijk hoeveel korting er wordt gegeven op de premie. “Je bouwt korting op met schadevrije jaren, maar bij een schade lever je die korting deels weer in”, legt Van Rijn uit. “Daardoor kan je premie na een schade stijgen.”

Vooral bestuurders met weinig schadevrije jaren merken dit direct in hun premie. Wat dat in de praktijk betekent, verschilt per situatie. Daarom geeft UnitedConsumers hieronder een concreet voorbeeld.

Voorbeeld: ervaren bestuurder

In dit voorbeeld gaat het om een vrouw van 40 jaar uit Utrecht met een Renault Twingo en een all risk dekking. Met 13 schadevrije jaren wordt zij ingedeeld in inschalingstrede 5 en komt zij uit op bonus malus trede 18.

De premie vóór schade bedraagt € 345,69 per jaar (69% korting).

Na één schade stijgt de premie naar € 400,34 per jaar (64% korting).

Dat is een verschil van € 54,65 per jaar.

“Bij een relatief klein verschil kan het nog steeds logisch zijn om schade te claimen. Maar het is wel belangrijk om vooraf goed te berekenen wat het effect is op je premie”, zegt Van Rijn.

Voorbeeld: beginnend bestuurder

In dit voorbeeld gaat het om dezelfde situatie, maar dan met 0 schadevrije jaren. Deze bestuurder wordt ook ingedeeld in inschalingstrede 5 en start op bonus malus trede 5.

De premie vóór schade bedraagt € 553,35 per jaar (50% korting).

Na één schade stijgt de premie naar € 1.099,83 per jaar (0% korting).

Dat is een verschil van € 546,48 per jaar.

“Voor bestuurders met weinig schadevrije jaren kan een schade een groot effect hebben op de premie. Zij hebben nog weinig korting opgebouwd en merken een terugval direct in hun portemonnee”, legt Van Rijn uit.

Effect verschilt per situatie

Hoe groot het effect is, verschilt per persoon. Dat hangt onder andere af van de dekking, auto, schadevrije jaren en de verzekeraar. Ook de manier waarop een verzekeraar iemand indeelt, speelt een rol. Zo kan de inschalingstrede per verzekeraar verschillen en daarmee ook de korting die iemand krijgt.

“Daarom is het belangrijk om altijd naar je eigen situatie te kijken”, zegt Van Rijn. “Het voorbeeld laat zien hoe het werkt, maar de uitkomst kan per persoon anders zijn.”

Afweging blijft afhankelijk van de situatie

Of het claimen van een schade slim is, hangt af van de kosten voor de schade en de autoverzekering. In sommige gevallen is claimen logisch, bijvoorbeeld bij grotere schade. In andere gevallen kan het verschil in premie een rol spelen in de keuze.

Bij kleinere schades, zoals een kras op de auto of een ster in de ruit, kan het bijvoorbeeld verstandig zijn om eerst te kijken wat de kosten zijn voordat er wordt geclaimd.

“Het belangrijkste is dat je vooraf een bewuste afweging maakt”, adviseert Van Rijn. “Kijk niet alleen naar de schade zelf, maar ook naar wat het betekent voor je premie op het moment dat je verzekering wordt verlengd.”