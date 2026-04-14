Verzekerden wisselen opnieuw vooral van zorgverzekeraar vanwege premiehoogte

Verzekerden die zijn overgestapt, noemen vooral de hoogte van de premie als reden om over te stappen van zorgverzekeraar. Dit was ook in de afgelopen overstapseizoenen de meest genoemde reden om over te stappen. Tevredenheid over de dekking van de totale polis was de meest genoemde reden om bij de huidige zorgverzekeraar te blijven. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel binnen de Barometer Wisselen van zorgverzekeraar.

Rol van de verzekerde

Ieder jaar kunnen verzekerden in Nederland ervoor kiezen om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld omdat zij niet tevreden zijn over de prijs of kwaliteit van hun huidige zorgverzekering, of wanneer een andere verzekeraar een pakket aanbiedt dat beter aansluit bij hun voorkeuren. Op deze manier zouden zorgverzekeraars moeten worden gestimuleerd om kwalitatief goede zorg in te kopen bij zorgaanbieders en deze voor een zo laag mogelijke prijs aan te bieden. Voor het goed functioneren van het zorgstelsel is het daarom belangrijk dat verzekerden zowel op de prijs als kwaliteit letten bij het kiezen van een zorgverzekering.

Premie niet enige reden om te wisselen

Van de verzekerden gaf 11% aan gewisseld te zijn van zorgverzekeraar in het overstapseizoen 2025-2026. Ontevredenheid over de hoogte van de totale premie was opnieuw de meest genoemde reden om over te stappen (35%), wat een lager percentage is dan in het vorige overstapseizoen (45%). Ook de hoogte van de premie van de basisverzekering (23%) en het verwachte zorggebruik (18%) zijn redenen om over te stappen. Dit jaar koos 8% de reden ‘Mijn gezinssituatie is veranderd’. In vorige jaren was dit 0-5%.