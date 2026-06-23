Minder WOZ-bezwaren bij 10,6% hogere woningwaarden

Ondanks een gemiddelde stijging van de WOZ-waarde van woningen met 10,6 procent, hebben gemeenten dit jaar aanzienlijk minder bezwaren ontvangen. Dat blijkt uit de Staat van de WOZ 2026 van de Waarderingskamer. Voor 2027 verwacht de Waarderingskamer dat de WOZ-waarden van woningen gemiddeld met 5,5 tot 7,5 procent zullen stijgen.

Minder bezwaren ondanks forse stijging WOZ-waarden

Begin 2026 ontvingen huiseigenaren de WOZ-waarde op basis van de waardepeildatum 1 januari 2025. Deze WOZ-waarde was gemiddeld 10,6 procent hoger dan het jaar ervoor. Ondanks deze relatief sterke stijging daalde het aantal bezwaren.

Gemiddeld werd bezwaar gemaakt tegen 2,5 procent van de WOZ-waarden van woningen. Vorig jaar lag dat percentage rond dezelfde periode op 3,3 procent.

Volgens de Waarderingskamer hangt deze ontwikkeling mede samen met de afname van activiteiten van commerciële bureaus die op basis van no cure no pay bezwaar maakten tegen WOZ-waarden. Daarnaast lukt het gemeenten steeds beter om vragen over de hoogte van de WOZ-waarde van inwoners via meer informeel en persoonlijk contact op te lossen. Een formeel bezwaar is dan niet meer nodig.

Vertrouwen in WOZ-uitvoering neemt toe

Uit recent onderzoek blijkt dat het vertrouwen van inwoners in de WOZ-waarde en in de uitvoering van de Wet WOZ licht toeneemt. Het feit dat voor minder dan één procent van alle woningen de WOZ-waarde wordt aangepast als gevolg van een bezwaar, bevestigt dat de WOZ-waarde in de meeste gevallen zorgvuldig tot stand komt.

Vooruitblik: gematigder stijging in 2027

Op basis van prognoses van gemeenten verwacht de Waarderingskamer dat de WOZ-waarden van woningen tussen de waardepeildata 1 januari 2025 en 1 januari 2026 landelijk gemiddeld met 5,5 tot 7,5 procent stijgen. Deze ontwikkeling wordt zichtbaar in de WOZ-waarden die huiseigenaren begin 2027 ontvangen.

Voor bedrijfsmatig vastgoed, zoals winkels en kantoren, wordt een gemiddelde stijging verwacht tussen 1,5 en 4,0 procent.

Balans tussen massaliteit en persoonlijke aandacht

De Staat van de WOZ 2026 staat in het teken van de balans tussen massaliteit en persoonlijke aandacht. Jaarlijks krijgen ongeveer 9,5 miljoen objecten een nieuwe WOZ-waarde. Toch moet iedere inwoner en ondernemer erop kunnen vertrouwen dat zijn of haar woning of bedrijfspand zorgvuldig en individueel is beoordeeld en moet iedereen die daar behoefte aan heeft met zijn of haar vragen bij de gemeente terecht kunnen.

De komende jaren blijft de Waarderingskamer daarom extra aandacht besteden aan persoonlijk contact met inwoners en bedrijven, de kwaliteit van objectgegevens en de verdere verbetering van de dienstverlening rondom de WOZ.

Staat van de WOZ 2026

De Staat van de WOZ van de Waarderingskamer geeft jaarlijks een beeld van de actuele stand van zaken bij de WOZ-uitvoering.