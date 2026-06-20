Vanavond en vannacht opnieuw kans op stevige buien

Lokaal zeer zware windstoten gemeten

Vooral in het noorden van het land kwam het tot (zeer) zware windstoten van lokaal meer dan 100 km/uur. Hiernaast werden ook veel bliksemontladingen gemeld. Waarschijnlijk kwam het tot tienduizenden ontladingen gedurende de hele avond. Verder kwam het tot hagelstenen en er is regionaal ook veel regenwater gevallen. In de Randstad, Flevoland, het Rivierengebied en de Utrechtse Heuvelrug viel op veel plaatsen 10-20 mm en dat geldt ook voor de Kop van Overijssel en het zuiden van Drenthe. Lokaal viel in de provincies Utrecht en Drenthe zelfs ruim 30 mm regen.

Kans op nieuwe buien

Deze zaterdagavond ontstaan er boven België en Duitsland enkele nieuwe buien die lokaal zwaar kunnen uitpakken. Er is een kans dat het zuidoosten van ons land hier later op de avond ook mee te maken krijgt. Vannacht kunnen op meerdere plaatsen in het land buien voorkomen met kans op windstoten, hagel en onweer. We verwachten overigens dat de buien niet zo stevig zullen uitpakken als afgelopen vrijdagavond, maar toch is het verstandig om onze regenradar te raadplegen als je buitenplannen hebt.

Op zondagochtend kunnen ook nog enkele (onweers)buien voorkomen, maar deze zullen snel plaatsmaken voor zonneschijn. Er volgt opnieuw een zeer warme zomerdag met 28 tot 30 graden in het oosten en zuiden. Voor verkoeling kan je terecht op de Waddeneilanden of in de noordelijke provincies. Door een matige noordoostenwind wordt het in deze regio’s niet warmer dan 20 tot 24 graden.