dinsdag, 23. juni 2026 - 18:49 Update: 23-06-2026 18:54
Rookontwikkeling in UMCG Groningen
Foto: Bert van den Berg
Groningen
Op de KNO-afdeling van het UMCG in Groningen is dinsdag een het begin van de middag een afdeling ontruimd vanwege rookontwikkeling. Reden hiervoor was een smeulende kabelgoot in het pand.
Omdat de rook zich naar meerdere afdelingen verspreidde, werd er groot opgeschaald door de brandweer om stand-by te staan als er meerdere afdelingen ontruimd zouden worden.
Een woordvoerder van het UMCG laat aan RTV Noord weten dat de patiënten allemaal naar een andere afdeling zijn gebracht. Het ziekenhuis onderzoekt wanneer de patiënten weer terug kunnen naar hun afdeling.