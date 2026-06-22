Extreme hitte in Europa

Grote delen van Europa zijn in de ban van zinderende hitte. Met name in Frankrijk wordt het uitzonderlijk warm en geldt code rood, maar ook vele andere landen hebben met tropische temperaturen te maken.

Code rood in Frankrijk

Voorlopig spant Frankrijk de kroon. Afgelopen weekend werd het in het midden van het land al 42 graden. Ook op diverse andere plaatsen werd de grens van 40 graden bereikt. Vandaag kan het lokaal zelfs nog warmer worden. Vooral de zuidwestelijke helft van het land heeft te maken met extreme hitte. Daar geldt dan ook code rood. Zelfs in Bretagne en Normandië, waar het normaal een stuk koeler is, wordt het komende tijd zeer heet.

Gisteren werd in Frankrijk het jaarlijkse Fête de la Musique gevierd met muziekoptredens door het hele land. Vanwege de hitte namen autoriteiten extra maatregelen, waaronder beperkingen op alcoholconsumptie en aanpassingen aan het programma. Tijdens de WK-wedstrijd die vanavond wordt gespeeld moet ook nog rekening worden gehouden met de hitte.

Ook elders in West-Europa zeer warm

Niet alleen in Frankrijk is het heet. Ook in het binnenland van Spanje kan het de komende dagen 40 graden worden. Met name in het binnenland van Baskenland zijn de temperaturen uitzonderlijk hoog voor juni. Hier gelden dan ook uitgebreide waarschuwingen.

Het Verenigd-Koninkrijk en Duitsland bevinden zich aan de flanken van de hete regio. Hierdoor zijn er grote temperatuurverschillen binnen het land. In Engeland wordt zeer waarschijnlijk het hitterecord van juni verbroken, want het wordt er zo'n 38 graden. Dit terwijl het in het noorden van Schotland maar 19 graden wordt. In Duitsland wordt het van noord naar zuid 26 tot 36 graden.

In Italië, Portugal en Kroatië komt het kwik gemakkelijk boven 30 graden. Hoewel dergelijke temperaturen hier minder uitzonderlijk zijn, gelden ook hier diverse waarschuwingen.

Hitterecords in Nederland

Ons eigen land blijft ook niet buiten schot. Afgelopen vrijdag was het al de warmste 19 juni ooit gemeten, maar daar blijft het niet bij. Komende dagen stijgt de temperatuur steeds verder en vrijdag is dan de warmste dag. Mogelijk worden dan temperatuurrecords verbroken.

Waar komt deze hitte vandaan?

De zeer warme lucht is afkomstig uit de Sahara en is met een zuidelijke stroming naar grote delen van Europa gevoerd. Daarnaast zorgt een krachtig hogedrukgebied voor dalende luchtbewegingen. Hierdoor ontstaan nauwelijks wolken en kan de zon de lucht ongehinderd verder opwarmen.

Dit zijn op zichzelf normale weerprocessen, maar de temperaturen liggen momenteel wel uitzonderlijk hoog. In delen van Frankrijk ligt de temperatuur lokaal zelfs tot 17 graden boven het langjarig gemiddelde.

Klimaatverandering speelt een belangrijke rol bij het toenemen van extreme hitte. Door de opwarming van het klimaat komen hittegolven vaker voor, duren ze langer en bereiken ze hogere temperaturen.

Volgens wetenschappelijke studies komt een hittegolf die vroeger gemiddeld eens per tien jaar voorkwam tegenwoordig ongeveer eens per drie jaar voor. Bovendien zijn dergelijke hittegolven gemiddeld een graad warmer geworden.

Bron: Weeronline