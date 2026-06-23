Man (22) aangehouden na schietincident in kapperszaak Kouwenoord

Bij een ruzie - tussen klanten - in een kapperszaak aan de Kouwenoord worden maandagmiddag 22 juni diverse schoten gelost. Daarbij raken twee personen gewond. Na het schietincident gaan agenten direct op zoek naar de verdachte. Kort na het schietincident wordt een 22-jarige man aangehouden.

Even na 13.00 uur komt de melding van het schietincident binnen. Hulpdiensten gaan direct ter plaatse en treffen daar twee gewonde mannen aan. Ze worden later aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte is op dat moment al gevlucht en de politie gaat direct in de omgeving op zoek naar hem. Ook wordt er een opsporingsbericht via Burgernet verspreid. Even later kan de mogelijke schutter getraceerd worden in de Raoul Wallenbergstraat in de Bijlmermeer. Door middel van de uitpraatprocedure wordt een 22-jarige man uit Lelystad uit zijn auto gesproken en kan hij worden aangehouden als mogelijke schutter.

