Nepagent op heterdaad aangehouden in Hoogeveen

Op vrijdag 19 juni is in Hoogeveen een nepagent op heterdaad aangehouden. Het gaat hier om een minderjarige jongen uit Didam. De volgende dag heeft de politie in Nijmegen een tweede verdachte kunnen aanhouden. Dat gaat om een 20-jarige man uit Arnhem.

Een oplettende voorbijganger deed rond 19:00 uur melding bij de politie over een verdachte situatie aan de Tichelwerkstraat in Hoogeveen. Toegesnelde agenten troffen in de woning van het 89-jarige slachtoffer een minderjarige verdachte aan die zich voordeed als nepagent. Deze verdachte werd op heterdaad aangehouden. Dankzij de oplettendheid van de voorbijganger en de agenten die snel ter plaatse waren is er gelukkig niet buitgemaakt.

Aanhouding tweede verdachten

De volgende dag is in Nijmegen een tweede verdachte aangehouden voor mogelijke betrokkenheid. Het gaat om een 20-jarige man uit Arnhem. Beide verdachten zijn gehoord en heengezonden. Zij blijven wel verdachte in deze zaak. Het politieonderzoek loopt.