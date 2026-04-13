Agenten stuiten tijdens nachtdienst op jongen met explosief in boodschappentas

Het “niet-pluis”-gevoel van surveillerende politieagenten blijkt terecht te zijn wanneer zij in de nacht van zondag op maandag 13 april in Amsterdam een jongen op de Willemsparkweg staande houden. 'Hij heeft een explosief bij zich en wordt daarom aangehouden. De recherche onderzoekt de zaak en is op zoek naar camerabeelden', zo meldt de politie vandaag.

Nachtdienst

Wanneer de politieagenten tijdens hun nachtdienst surveillance rijden in Amsterdam-Zuid trekt een jongen met een boodschappentas hun aandacht. Hij merkt de politieauto ook op wanneer ze naast hem gaan rijden. Maar dan heeft hij opeens niets meer in zijn handen.

Explosief in boodschappentas

De agenten besluiten de jongen daarop staande te houden en naar de tas op zoek te gaan. Ze treffen deze al snel aan en dan blijkt het voorgevoel van de politiemensen te kloppen: in de tas vinden ze een explosief. De EODD is ingezet om deze in beslag te nemen en te laten onderzoeken.

Aangehouden

De 20-jarige jongen uit Amsterdam is aangehouden. Hij zit vast en zal later worden voorgeleid. De recherche doet verder onderzoek naar de zaak. 'Of er een verband is met de explosie in de Smaragdstraat diezelfde nacht rond 3.30 uur, wordt ook onderzocht', aldus de politie.